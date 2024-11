© Foto: adobe.stock.com

Die Tür blieb zu. Die zuletzt bei Brent Oil und WTI Oil zu beobachtenden Erholungsversuche vermochten es nicht, wichtige Widerstände zu überwinden. Dieses Unvermögen lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwartenDas sieht gar nicht gut aus für Brent Oil Brent Oil wirkt in der aktuellen Phase angeschlagen, fast fragil. Der letzte Erholungsversuch brachte nicht die gewünschte Entlastung. Vielmehr wirft das Scheitern an einem eminent wichtigen Preis- bzw. Widerstandsbereich Fragen auf. Ganz ähnlich sieht es im Übrigen bei Kupfer und Silber aus. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Preisdebakel im 2. Anlauf? Kupferpreis in arger Bedrängnis. So schlimm kann es werden" und "Droht die große …