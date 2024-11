DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Mieterhöhungen:

"Wenn nun die größten Immobilienkonzerne in Deutschland kräftige Mieterhöhungen ankündigen, dann wird klar: Wohnen ist längst ein gewaltiges Problem vieler Menschen. Vor allem in den Ballungsgebieten erreicht der Wohnungsmangel enorme Ausmaße. Es gibt praktisch kaum noch freie Wohnungen. Die Preise schwingen sich in immer neue Höhen. Längst bekommt die Mittelschicht die Probleme zu spüren. Der Wohnungsmangel gefährdet auch den Standort Deutschland und wird zur Belastung für die Unternehmen. Wenn Fachkräfte keine Wohnung finden, wandern sie in andere Länder ab. Ob eigene vier Wände oder bezahlbare Mieten: Die persönliche Frustration und Not des Einzelnen sind zu einem der größten sozialen Probleme in unserem Land geworden."/yyzz/DP/he