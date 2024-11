Am Speisekartoffelmarkt in klenburg - Vorpommern werden, wie in der Vorwoche auch, über alle Sortentypen im Durchschnitt 21 EUR/dt gezahlt. Die Erzeuger fordern bis zu 2 EUR/dt Lageraufschläge, die der Handel jedoch noch nicht bereit ist zu zahlen. Diese Woche laufen Werbeaktionen im Einzelhandel, zu Beispiel 4 kg für 1,99 € oder auch 5 kg für 2,49 €. Der...

