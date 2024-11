Die Öko-Feldtage 2027 finden in Niedersachsen statt - darauf macht das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) aufmerksam. Als Ausrichtungsbetrieb wurde der Bauckhof in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) ausgewählt. Damit werden die Öko-Feldtage erstmals in Norddeutschland Station machen....

Den vollständigen Artikel lesen ...