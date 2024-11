Vancouver, British Columbia--(28. November 2024) / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSXV: FAIR) ("Fairchild" oder das "Unternehmen") meldet den Abschluss seiner nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 496.000 $ (das "Emissionsangebot").

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Emissionsangebots gab das Unternehmen 8.266.667 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit aus.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant"), wobei jeder ganze Warrant innerhalb eines Zeitraums von sechzig (60) Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ in eine weitere Stammaktie umgewandelt werden kann. Die Warrants sehen eine Beschleunigungsklausel wie folgt vor: Falls der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange 12 Monate nach dem Abschluss der Privatplatzierung während eines Zeitraums von fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,50 $ pro Stammaktie liegt (das "auslösende Ereignis"), kann das Unternehmen innerhalb von 5 Tagen ab dem auslösenden Ereignis das Verfallsdatum der Warrants durch entsprechende Benachrichtigung der Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung vorverlegen, und in diesem Falle verfallen die Warrants am ersten Tag, der 10 Kalendertage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung des Unternehmens über das auslösende Ereignis eintritt.

Fairchild hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Exploration in dem vom Unternehmen neu erworbenen Projekt Copper Chief in Nevada, USA, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit der Zeichnung durch Zeichner, denen das Emissionsangebot von Revere Securities LLC ("Revere Securities") vermittelt wurde, eine Barprovision in Höhe von 12.960 $ an Revere Securities. Neben dieser Barprovision gab das Unternehmen als Teil der Vermittlungsprovision 108.000 Vermittler-Aktien und 108.000 Vermittler-Warrants an Revere Securities aus.

Das Unternehmen wird in der kommenden Woche einen endgültigen Abschluss des Emissionsangebots vornehmen. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegeben wurden, und Aktien, die bei Ausübung dieser Wertpapiere auszugeben sind, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum bzw. für bestimmte Zeichner später abläuft.

Das Angebot unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Sein derzeitiges Portfolio besteht aus dem Konzessionsgebiet Fairchild Lake in Ontario und dem Projekt Copper Chief in Nevada.

Im Namen des Board of Directors

Luis Martins

Direktor und Chief Executive Officer

Fairchild Gold Corp.

mailto:rrosner@fairchildgold.com

(866) 497-0284

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über den Prozess und den Abschluss des Angebots, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und Aussagen über die Geschäftspläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie "können", "würden", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der jüngsten Management's Discussion and Analysis des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter https://fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

