Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitagmorgen etwas schwächer in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.412 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Grundsätzlich sieht es für das Jahresendgeschäft an der Börse gut aus, doch es gibt ein großes Aber: Aus technischer Sicht ist ein Wochenschlusskurs deutlich über 19.300 Punkten notwendig, um im Dax den Startschuss für eine Weihnachtsrally zu geben", erklärte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Mittel- bis langfristig wäre dann sogar Potenzial bis in die Region über 22.000 Zählern."Am Freitagmorgen sehe es allerdings so aus, als ob dies gelingen könnte. "Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. Die feierliche Advents- und Weihnachtsstimmung sorgt in der Regel auch an der Börse für Kauflaune", so der Analyst. "In der Vergangenheit brachte Weihnachten dem Dax in zwei Dritteln der Jahre Kursgewinne, die im Schnitt über zwei Prozent lagen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0567 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9463 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,04 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.