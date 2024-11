Köln (ots) -Rund 2.400 geförderte Vereine, über 300.000 unterstützte Kinder und Jugendliche und mehr als sechs Millionen Euro Spenden- und Preisgelder. Allein diese Zahlen zeigen, wie bedeutend die 2015 ins Leben gerufene Initiative Förderpenny mittlerweile ist. Aus diesem Grund hat Penny entschieden, seine diesjährige Jahresendkampagne voll und ganz dem Förderpenny, den Ehrenamtlichen, den Vereinsmitgliedern, den Kund:innen, die an der Kasse auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden ("Stimmt so") und allen anderen Unterstützer:innen zu widmen. Denn sie alle machen den Förderpenny zu einer echten Erfolgsgeschichte für Kinder und Jugendliche.Die beiden 60- und 150-sekündigen Filmversionen ziehen die Betrachtenden mit atmosphärisch dichten Bildern sofort in die Handlung. Zu sehen sind Szenen aus dem Alltag ausgewählter Vereine: Ein Kinderorchester kurz vor der Probe, ein krebskrankes Kind mit seinem ehrenamtlichen Betreuer, ein Junge, der seit langer Zeit mal wieder zum Fußballtraining kommt, eine Pfadfindergruppe und ein Tanzkurs für Menschen mit Trisomie 21. Die Szenen sind unterlegt mit einer neu komponierten Interpretation des Louis-Armstrong-Klassikers "What a Wonderful World" - denn auch wenn die Welt nicht immer wundervoll ist, leistet das ehrenamtliche Engagement in den Förderpenny-Vereinen einen wichtigen Beitrag dazu, die Welt für viele Kinder und Jugendliche wundervoller zu machen. Der Film macht dieses Engagement in all seiner Bedeutung sicht- und spürbar."Unsere Förderpenny-Kampagne ist ein großes Dankeschön an alle, die den Förderpenny möglich machen. Das sind sowohl unsere Kund:innen, die an der Kasse auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden als auch alle Ehrenamtlichen und Vereinsmitglieder, die sich engagieren. Sie alle setzen sich täglich dafür ein, dass die Welt etwas besser und menschlicher wird.Zu diesem Engagement gehören im Film wie im echten Leben verschiedene Höhen und Tiefen des ganz persönlichen Alltags der Protagonist:innen", erklärt Stefan Görgens, COO PENNY Deutschland im Vorfeld des Kampagnenstarts am 1. Dezember. "Als praktisches Dankeschön und als Zeichen der Wertschätzung für diesen unerlässlichen Einsatz verdoppelt PENNY in der Zeit vom 2. Dezember bis zum 31. Dezember die Stimmt-so-Spendengelder", so Görgens.Die beiden Film-Versionen findet sich hier:https://www.youtube.com/watch?v=ujJ8-ZdPIFghttps://www.youtube.com/watch?v=PfoUqX3UBI0Konzeption und Umsetzung lagen bei Serviceplan Neo. Christoph Everke, Kreativ-Geschäftsführer von Serviceplan NEO ergänzt: "Um das wichtige Engagement für die Förderpenny-Initiative nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar zu machen, setzen wir im Kampagnenfilm auf starkes, authentisches Storytelling, das Alltagssituationen mit echten Mitgliedern erzählt. Mit Film-Längen von 60 und 150 Sekunden geben wir den echten Förderpenny-Geschichten den Raum, den diese tolle Initiative und ihre Protagnist:innen verdienen."Der 60-sekündige Kampagnenfilm wird ab dem 1. Dezember deutschlandweit im TV und in Online-Mediatheken ausgestrahlt. Die 150-sekündige Langfassung ist im Kino, auf YouTube und auf foerderpenny.de zu sehen. Weitere Kommunikationskanäle sind die 2.130 PENNY-Märkte in ganz Deutschland sowie deren Ladenfunk. Regie führte novemba und produziert wurden die beiden Filmversionen von AKKURAT und Serviceplan MAKE.PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5919679