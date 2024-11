Die Verbraucherpreise (Inflation) sind im November in der Eurozone im Jahresvergleich um 2,3 % gestiegen nach +2,0 % im Oktober, so meldet es aktuell Eurostat in einer Schnellschätzung. Die Erwartung für die heutige Meldung lag bei +2,3 %. Die Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) bleibt wie im Oktober bei +2,7 %. Energiepreise sinken im Jahresvergleich ...

