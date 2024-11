Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich zum Wochenschluss in seiner oft üblichen Freitags-Lethargie. Der Leitindex SMI bewegt sich aktuell in einer Spanne von gerade einmal 30 Punkten um die Marke von 11'700 Punkten. Auf Wochensicht zeigt er sich damit kaum verändert, während die Bilanz für November sowie das bisher gelaufene vierte Quartal negativ ist. Den Investoren fehlen die Impulse, nachdem die Wall Street am Vortag wegen Thanksgiving ...

