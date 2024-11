DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Kursschub bei Norma

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich auch am Freitagmittag kaum verändert. Der DAX zieht geringfügig um sieben Punkte auf 19.433 Punkte an, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 4.757 Punkten auf der Stelle. Dabei halten sich auch die Ausschläge bei den Branchenindizes in engen Grenzen. Die Umsätze sind laut Händlern nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA gering. Am Freitag wird an der Wall Street nur verkürzt gehandelt. Im Blick stehen dann vor allem die US-Einzelhandelsumsätze am so genannten Black Friday. In der dritten Reihe schießen Norma zweistellig nach oben.

Neue Preisdaten aus der Eurozone liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Inflation ist im November nach vorläufigen Schätzungen auf 2,3 Prozent gestiegen von 2,0 Prozent im Oktober. Am Anleihenmarkt setzt sich der Renditerückgang trotzdem fort. Denn Marktteilnehmer verweisen auf Basiseffekte und erwarten, dass die Inflationsrate spätestens im April auf das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent zurückfällt. Zudem hat sich der deutsche Arbeitsmarkt im November weiter abgeschwächt, so dass der Auftrieb von der Lohninflation nachlassen sollte.

Mit der behaupteten Tendenz wahrt der DAX die Chancen auf eine Jahresendrally. Laut technischen Analysten würde der Startschuss bei einem Anstieg über das Zwischenhoch von diesem Montag bei knapp 19.470 Punkten fallen. Ein Überwinden würde nicht nur eine Jahresendrally auslösen, sondern eine neue Hausse-Welle. Denn der DAX würde dann eine große Flaggenformation mit einem starken Kaufsignal trendbestätigend nach oben beenden. Jörg Scherer von HSBC Trinkaus beziffert das Anschlusspotenzial für diesen Fall auf rund 20.500 Punkte. Positiv ist auch die Statistik: Der Dezember bringt im Durchschnitt eine überdurchschnittliche Rendite, und zwar nicht nur im DAX, sondern auch an den US-Börsen.

MTU Aero ziehen nach Ausblick an - Hugo Boss weiter unter Druck

MTU Aero reagieren positiv auf die Guidance für das kommende Jahr und bauen die Gewinne auf 1,9 Prozent aus. Der Triebwerkhersteller stellt für 2025 Umsätze von 8,3 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro in Aussicht. Dem steht laut Jefferies eine Konsensschätzung von 8,23 Milliarden Euro entgegen. Das bereinigte EBIT soll im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich zunehmen. MTU Aero will 2,20 Euro je Anteilsschein ausschütten, was etwas unter der Konsenserwartung von 2,37 Euro liegt.

Nach dem Abverkauf vom Vortag geben Hugo Boss um weitere 1,8 Prozent nach. Für Hedge Fonds ist der laut Medienberichten mögliche Verstoß gegen die Insiderichtlinien nach Einschätzung eines Händlers ein "gefundenes Fressen". Der in die Kritik geratene CEO Daniel Grieder sei ein wichtiger Teil der Investmentstory in der Aktie, heißt es weiter.

Die LBBW hat derweil Rating und Kursziel für die Aktie zunächst ausgesetzt. "Von Seiten des Unternehmens haben wir bisher keine klärenden Informationen einholen können. Daher setzen wir das Rating und das Kursziel vorübergehend aus, bis wir Klarheit über den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe haben", so die Analysten.

Norma will sich von Ertragsperle trennen - Delivery Hero mit Talabat fest

Norma haussieren mit Aufschlägen von 16,9 Prozent. Das Unternehmen will sich künftig auf das Kerngeschäft Verbindungstechnologie konzentrieren und den Bereich Water Management verkaufen. Dabei handele es sich um die "Perle" von Norma, die für etwa 25 Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich ist, heißt es. Die Anleger setzen auf einen guten Verkaufspreis.

Delivery Hero ziehen um 2 Prozent an. Der IPO-Preis für die Aktien der Delivery Hero-Tochter Talabat ist auf 1,60 VAE-Dirham und damit am oberen Ende der Spanne von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham festgelegt worden. Aus Börsensicht ist das allerdings keine Überraschung. Delivery Hero hatte unlängst das Emissions-Volumen auf 20 von 15 Prozent erhöht, eine klare Indikation für eine gute Investoren-Nachfrage. Die Talabat-Aktien sollen erstmalig am 10. Dezember in Dubai gehandelt werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.757,45 -0,0% -1,20 +5,2% Stoxx-50 4.296,70 +0,0% 1,77 +5,0% DAX 19.433,19 +0,0% 7,46 +16,0% MDAX 26.212,93 -0,0% -12,89 -3,4% TecDAX 3.391,61 -0,2% -5,22 +1,6% SDAX 13.502,01 +0,4% 52,12 -3,3% FTSE 8.273,90 -0,1% -7,32 +7,1% CAC 7.182,33 +0,0% 3,08 -4,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,12 -0,00 -0,45 US-Zehnjahresrendite 4,21 -0,05 +0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0563 +0,1% 1,0583 1,0550 -4,4% EUR/JPY 158,40 -1,0% 158,55 159,85 +1,8% EUR/CHF 0,9299 -0,2% 0,9317 0,9320 +0,2% EUR/GBP 0,8322 +0,1% 0,8311 0,8321 -4,1% USD/JPY 149,96 -1,0% 149,80 151,54 +6,4% GBP/USD 1,2693 +0,0% 1,2736 1,2678 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2475 -0,0% 7,2362 7,2493 +1,7% Bitcoin BTC/USD 96.867,40 +1,3% 96.351,80 95.267,30 +122,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,28 68,72 -0,6% -0,44 -2,4% Brent/ICE 72,68 73,28 -0,8% -0,60 -2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,225 46,75 -1,1% -0,52 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.662,86 2.635,76 +1,0% +27,11 +29,1% Silber (Spot) 30,69 30,23 +1,5% +0,46 +29,1% Platin (Spot) 943,10 934,77 +0,9% +8,33 -4,9% Kupfer-Future 4,09 4,07 +0,5% +0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

