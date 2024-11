HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Normas Bewertung spiegle den Gegenwind der Fahrzeugmärkte voll wider, preise aber kaum Potenzial aus der Wassermanagement-Sparte ein, schrieb Analystin Yasmin Steilen am Freitagmorgen anlässlich der Verkaufspläne beim Xetra-Schlusskurs von 11,82 Euro. Sie lobt die Überraschung mit Wertschöpfungschancen. Das Management müsse aber klar sagen, was mit dem Erlös geschehen soll, denn es handle sich um "Kronjuwelen"./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 09:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A1H8BV3