München/Düsseldorf (ots) -- Infineon gewinnt renommierten Preis in der Kategorie "Elektrotechnik und Elektronik".- Unternehmen erzielt deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie.- Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.Die Infineon Technologies AG hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Elektrotechnik und Elektronik" gewonnen. "Die Jury ist der Ansicht, dass sich Infineon eine führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit erarbeitet hat und als 'Leuchtturm' des Sektors für eine erfolgreiche Transformation steht", heißt es zur Begründung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeichnet Unternehmen aus, die wirksame und beispielhafte Beiträge zur Transformation leisten und innerhalb ihrer Branche eine Vorbildfunktion einnehmen."Der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ehrt und freut uns ganz besonders", sagt Elke Reichart, Mitglied des Vorstands und Chief Digital and Sustainability Officer bei Infineon, die den Preis in Düsseldorf entgegennahm. "Wir bei Infineon verfolgen das Ziel, die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Der Preis ist Anerkennung und Ansporn zugleich, ein Vorbild in Nachhaltigkeit zu sein und unsere ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie weiterhin konsequent umzusetzen - gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern."Infineon verfolgt eine umfassende und ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie. Beim 2020 gesetzten Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen, kommt das Unternehmen gut voran; seither haben sich die Emissionen um mehr als zwei Drittel reduziert bei nahezu einer Verdopplung des Umsatzes. Infineon intensiviert auch die Zusammenarbeit mit der gesamten Lieferkette. Als Pionier der Branche weist das Unternehmen seit diesem Jahr die Emissionen auf individueller Produktebene aus, den sogenannten Product Carbon Footprint. Die Daten liegen bereits für jedes zweite Produkt von Infineon vor.Die Halbleiter von Infineon tragen darüber hinaus entscheidend dazu bei, dass Energie effizienter generiert, übertragen, gespeichert und genutzt wird. Jüngstes Beispiel für nachhaltige Produktinnovation von Infineon ist ein neuartiges Siliziumkarbid (SIC)-Energiespar-Modul, dessen Entwickler für den Deutschen Zukunftspreis 2024 nominiert waren. Das Modul steigert die Energieeffizienz bereits bestehender elektrischer Hochleistungsanwendungen wie Solar- und Windkraftanlagen. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine effiziente Elektrifizierung großer Antriebe etwa von Land- und Baumaschinen, Schiffen und Zügen. Konkret spart eine einzelne E-Lok mit dem neuartigen Antriebssystem etwa 300 Megawattstunden pro Jahr ein, was dem Jahresenergiebedarf von 100 Einfamilienhäusern entspricht.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Aus rund 2000 verschiedenen Unternehmen hat die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) die Gewinner ausgewählt. Dabei werden Unternehmen in 100 unterschiedlichen Branchen ausgezeichnet. Bei der Konzeption und Durchführung des Wettbewerbs arbeitet der Nachhaltigkeitspreis unter anderem mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), dem WWF Deutschland, PwC Deutschland, der Leuphana Universität Lüneburg (CSM Lüneburg) sowie zahlreichen Industrieverbänden zusammen.Erfahren Sie mehr über den Sustainability Report 2024 von Infineon hier (https://www.infineon.com/dgdl/Sustainability+at+Infineon+2024.pdf?fileId=8ac78c8b92bced620193690fe6b8008a).Über InfineonDie Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.comFollow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies)Pressekontakt:Diana Kaasererdiana.kaaserer@infineon.comOriginal-Content von: Infineon Technologies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17888/5919833