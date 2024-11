DJ MARKT USA/Börsen nach Feiertagspause freundlich erwartet

Die Wall Street dürfte am Freitag nach der Thanksgiving-Feiertagspause mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Am "Black-Friday" findet jedoch nur ein verkürzter Handel am Aktienmarkt (bis 19.00 Uhr MEZ) statt. Am Anleihemarkt endet der Handel um 20 Uhr MEZ. Das Handelsvolumen dürfte daher eher dünn sein.

Im Fokus stehen am Black-Friday - dem traditionellen Startschuss für das Weihnachtsgeschäft in den USA - vor allem Einzelhandelsaktien. "Die Käufer schlendern in den Geschäften durch die Gänge und halten nach Schnäppchen Ausschau", so Derren Nathan von Hargreaves Lansdown. "Bisher spiegelt der Markt breite Anzeichen wider, dass die amerikanische Wirtschaft immer noch viel Grund zur Freude hat". Die Aktie von Amazon zeigt sich vorbörslich 0,6 Prozent fester, Walmart steigen um 0,4 Prozent und Target um 0,8 Prozent.

Auch Technologiewerte sind gesucht, Hier stützen Berichte, wonach das harte Durchgreifen der Biden-Administration gegen Halbleiterverkäufe nach China weniger streng ausfallen könnte als erwartet. Applied Materials rücken um 2,6 Prozent vor, Lam Research um 3,0 Prozent und KLA Corp. um 2,8 Prozent. Die Aktie von Nvidia gewinnt 1,6 Prozent.

Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an.

