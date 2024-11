WUXI, China, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. November endeten die neuntägige 2. Nationale Ausstellung traditioneller chinesischer Musikinstrumente und das "Erquan Yingyue - Wuxi Traditional Music Festival" im Wuxi Grand Theater. Wuxi im Osten Chinas festigt zunehmend seinen Ruf als "Stadt der Musik".

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Erquan Yingyue (Der Mond spiegelt sich in der Er-quan-Quelle) ist eine Partitur mit Erhu-Musik, die vom blinden Volksmusiker Hua Yanjun, umgangssprachlich Abing genannt, in Wuxi komponiert wurde. Erquan Yingyue ist seit Jahrzehnten eine kulturelle Brücke, die China mit der Welt verbindet. Das Stück wurde von der US-Raumsonde Voyager 1 ins All befördert und in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Renommierte Orchester wie das Philadelphia Orchestra und das Stuttgarter Kammerorchester haben Erquan Yingyue auf Bühnen weltweit aufgeführt. Die künstlerische Exzellenz dieses Stücks spiegelt Wuxis tiefgreifendes musikalisches Erbe wider.

Wuxi hat eine reiche musikalische Atmosphäre geschaffen. Das Musikförderungszentrum der Stadt Wuxi gab bekannt, dass Wuxi die Heimat von über 500 gemeindebasierten Musikgruppen und mehr als 80 Schulmusikclubs sei. In der Stadt gibt es fast 50 kulturelle und touristische Stätten, die der Musik gewidmet sind, darunter ehemalige Wohnhäuser berühmter Musiker, Musikmuseen und erhaltene musikalische Relikte.

Erwähnenswert ist Wuxis florierende Musikindustrie. Heute ist Wuxi ein bedeutender Lieferant hochwertiger Musikinstrumente. Beispielsweise produziert die Stadt jährlich etwa ein Viertel aller Erhu-Instrumente der mittleren bis oberen Preisklasse Chinas. Es ist keine Übertreibung, dass jeder Erhu-Spieler in China eine in Wuxi hergestellte Erhu besitzt. Darüber hinaus erfreuen sich westliche Instrumente wie Mundharmonikas, Akkordeons und Harfen aus Wuxi weltweit großer Nachfrage. Statistiken zufolge ist Wuxi die Stadt mit der größten Mundharmonika-Produktion weltweit. Ihre Akkordeons sind ebenfalls branchenführend und werden regelmäßig in über zehn Länder exportiert. Im Jahr 2022 begannen die Harfenmarken "Lyon & Healy" und "Salvi" mit der Produktion in Wuxi. Heute haben sie einen Weltmarktanteil von 70 % erreicht.

Wuxi ist bestrebt, seinen internationalen Austausch auszubauen. Im Mai startete die Stadt das internationale "Musician-in-Residence"-Programm. Das Programm lädt einflussreiche Musiker nach Wuxi ein, um am kulturellen sowie musikalischen Austausch teilzunehmen und die Verbreitung, Interaktion und Entwicklung globaler Musik zu fördern.

Aufgrund seines reichen kulturellen Erbes genießt Wuxi weltweit als "Stadt der Musik" Ansehen und lädt auf der ganzen Welt zu musikalischen Anlässen ein.

Quelle: Wuxi City of Music Promotion Center