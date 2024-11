Wels/AUT - Die österreichische Pierer Mobility hat für ihre Tochter KTM den Antrag auf ein Insolvenzverfahren beim zuständigen Landesgericht Ried im Innkreis eingereicht. Dies sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Damit flüchtet sich der in schwerer Geldnot steckende Motorradhersteller in den Gläubigerschutz. KTM beantragt beim Gericht ein Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung. Wie lange es dauere, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...