Baden-Baden - Es ist wieder soweit: Mariah Carey steht mit "All I Want For Christmas Is You" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter folgt der Weihnachtsklassiker "Last Christmas" von Wham! auf Rang zwei. Insgesamt sind es laut GfK 27 Weihnachtslieder in den Top 100.In den Album-Charts kann die Rockband Linkin Park mit "From Zero" die Spitzenposition verteidigen. Dahinter steigt das deutsche Fantasy-Projekt Dämmerland mit dem gleichnamigen Album neu ein. Neben der Platte umfasst das Werk von Versengold-Sänger Malte Hoyer und Kissin'-Dynamite-Frontmann Hannes Braun auch ein 224-seitiges Buch und ein sieben Stunden langes Hörspiel. Musikalisch haben sie sich dabei zahlreiche Gäste eingeladen.Der neue Song "The Last Will And Testament" reicht für die schwedische Metal-Band Opeth um Platz drei zu erobern.Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.