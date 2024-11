Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch hat am Donnerstag, 28. November 2024, am Lucerne Dialogue Annual Meeting teilgenommen. Die Veranstaltung im KKL widmete sich in diesem Jahr dem Leitthema "Home alone" und der damit verbundenen Frage, welche Strategien ein zusehend isoliertes Europa entwickeln und verfolgen muss.Anlässlich des von Franca Lehfeldt moderierten Haupt-Panelgesprächs erörterte Daniel Risch gemeinsam mit dem Juristen, Publizisten und Philosophen Michel Friedmann sowie Luiza Bialasiewicz, Professorin für politische und wirtschaftliche Geographie, Ca' Foscari Universität, Venedig, wie ein starkes Europa aussehen sollte. "Das schwierige Umfeld, in dem wir uns gegenwärtig befinden, macht es in meinen Augen unabdingbar, dass wir uns auf gemeinsame Werte und Interessen besinnen und für diese gemeinsam einstehen", betonte der Regierungschef am Rande der Konferenz. "Dabei sind die Nationalstaaten und ihre politischen Institutionen ebenso gefordert wie die Wirtschaft und Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Lucerne Dialogue Annual Meeting hat die diesbezügliche Dringlichkeit klar vor Augen geführt."Am Lucerne Dialogue Annual Meeting treffen sich Jahr für Jahr über 700 europäische Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um über aktuelle Themen und zukunftsträchtige Lösungen zu diskutieren. Organisiert wird die Konferenz vom Verein Lucerne Dialogue, welcher 1996 gegründet wurde.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926326