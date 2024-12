MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kandidatenkür bei der SPD:

Für Bundeskanzler Olaf Scholz wird es ein guter Tag. Theoretisch zumindest: Heute will ihn der SPD-Vorstand zum Kanzlerkandidaten nominieren - wortreich umrankt von allerlei floskelhaften Begleit-Elogen. Doch die zu erwartenden Versicherungen von Geschlossenheit und Zuversicht sollten sich die Parteichefs Saskia Esken und Lars Klingbeil lieber sparen. Es würde ihnen niemand glauben. Laut Umfragen hätten sich mehr als 80 Prozent der SPD-Unterstützer Verteidigungsminister Boris Pistorius als Spitzenkandidat gewünscht - doch der ist nach seiner Verzichtserklärung vom Donnerstag ja raus. Und dass Esken beim Bundeskongress des Parteinachwuchses am Wochenende in Halle erst dann Applaus erhielt, als sie deutliche Selbstkritik übte ("wir haben kein gutes Bild abgegeben"), spricht Bände. In einem Satz zusammengefasst heißt dies: Die SPD kürt heute einen Kanzlerkandidaten gegen die eigene Parteibasis. Schwieriger kann ein Wahlkampf-Auftakt nicht sein./yyzz/DP/mis