Am 18. und 19. November 2024 fand die diesjährige Herbstsitzung der Deutschen Laborgemeinschaft Obst und Gemüse (DeLOG) statt, getagt wurde diesmal in Bonn, berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV) in seinem Newsletter. Eine volle Tagesordnung hielt verschiedene Themen zur Diskussion bereit. Es wurde unter anderem über die Bestimmung von Wirkstoffen mittels des...

