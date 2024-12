EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Lieferung von Motoren für zivile Marineanwendungen Steyr, Österreich, 2. Dezember 2024 - Die Steyr Motors AG ("Steyr Motors", ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, feiert einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer internationalen Expansion. Bereits kurz nach der Eröffnung eines Regionalbüros in Peking, China, und dem Aufbau eines ASEAN-Distributoren-Netzwerks konnte das Unternehmen die ersten Aufträge in Höhe von mehr als EUR 1 Mio. verbuchen. Die über einen Distributor in Taiwan neu akquirierten Aufträge unterstreichen die erfolgreiche Positionierung von Steyr Motors in einer Region mit wachsendem Bedarf an zuverlässigen und effizienten Motortechnologien. Mit dem erfolgreichen Markteintritt in Asien stärkt Steyr Motors nicht nur seine internationale Präsenz, sondern legt auch den Grundstein für zukünftiges Wachstum in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt. Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: "Wir freuen uns, den Verkauf zahlreicher leistungsstarker Motoren in Taiwan bekannt zu geben. Ein besonderer Dank gebührt unseren erfahrenen Distributionspartnern in der ASEAN-Region, die diesen Meilenstein möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf noch größere Erfolge in der Zukunft." Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11 Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

