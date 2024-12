DJ PTA-News: Iqoniko LLC FZ: berät CEX Digital Markets AG

Dubai (pta/02.12.2024/07:40) - Iqoniko wurde von der Schweizer CEX Digital Markets AG mit der Strukturierung / Lancierung eines AMC (actively managed certificate) sowie als Advisor im Bereich Kapitalmarkt mandatiert.

Dave, Partner der Iqoniko: "Es freut uns mitteilen zu dürfen, dass es uns in kurzer Zeit gelungen ist, das AMC unter dem Namen AION erfolgreich an der Stuttgarter Börse gelistet zu haben. Nun besteht die Arbeit darin, das Produkt effizient im Markt zu etablieren und entsprechend zu festigen".

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

