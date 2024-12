EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieupdate und Ziele für 2025



02.12.2024 / 09:00 CET/CEST

Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieupdate und Ziele für 2025 Berlin, 2. Dezember 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, plant eine Erhöhung des Investitionsvolumens in ausgewählten Kernsegmenten, die Monetisierung bestehender Vermögenswerte sowie die Optimierung der Unternehmensstruktur. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Position der Advanced Blockchain AG als führender Akteur im Web3- und Blockchain-Bereich nachhaltig zu stärken. Investitions- und Inkubationsstrategie

Im Bereich Investitionen wird die Advanced Blockchain künftig verstärkt auf innovative Technologien und wachstumsstarke Marktsegmente setzen. Dazu zählen dezentrale physische Infrastruktur-Netzwerke (DePINs), die den gemeinschafts-basierten Aufbau und Betrieb physischer Infrastrukturen wie Energienetze ermöglichen, sowie Bitcoin-Layer-2-Lösungen, die schnellere und kostengünstigere Transaktionen unterstützen und die Skalierung von Bitcoin-Anwendungen fördern. Weitere Fokusbereiche sind Interoperabilität und Infrastruktur für einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Blockchains, die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierung und Sicherung datenbasierter Prozesse, die Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets), um die Liquidität zu erhöhen sowie Teileigentum zu ermöglichen, und modulare Blockchains, die flexible, effiziente Netzwerkarchitekturen ermöglichen. Die Investitionsstrategie fokussiert sich auf eine Diversifikation über mehrere Kernsegmente hinweg. Es werden sowohl bereits handelbare Token als auch Projekte in frühen Entwicklungsstadien ins Portfolio aufgenommen. Zur Finanzierung des geplanten Budgets im Jahr 2025 von bis zu 2 Millionen EUR für neue Investments und Inkubationen greift die Advanced Blockchain AG auf bestehende Vermögenswerte sowie zusätzliche Einnahmen aus strategischen Transaktionen zurück. Fokus auf Liquidität

Die Sicherstellung und der Ausbau finanzieller Stabilität sind zentrale Elemente der neuen Strategie. Advanced Blockchain AG plant, einen signifikanten Anteil der Vermögenswerte in liquide Vermögenswerte umzuwandeln, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Dies umfasst unter anderem aktive Handelsstrategien mit bereits vorhandenen Vermögenswerten, sowie auch gezielte Investitionen in liquide Vermögenswerte. Das Unternehmen strebt an, bis Ende 2025 den Anteil liquider Reserven von aktuell unter 10 % auf mindestens 25 % der verwalteten Vermögenswerte (AUM) zu steigern. Gleichzeitig wird die Einführung verbesserter Finanz- und Kontrollsysteme Priorität haben, um Risiken besser zu steuern und die Einhaltung der strategischen Ziele sicherzustellen. Die geplanten Maßnahmen zur Liquiditätssteigerung sind essenziell, um auch in volatilen Kryptomärkten handlungsfähig zu sein. Verschlankung der Unternehmensstruktur

Eine weitere zentrale Maßnahme ist die Verschlankung der Unternehmensstruktur. Mit dem Ziel, interne Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren, wird die bisher komplexe Gruppenstruktur optimiert. Nur zentrale Einheiten, die den Kernwert des Unternehmens fördern, bleiben erhalten. Dies ermöglicht eine schlankere Organisation und die Reduzierung laufender Ausgaben. Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Unsere überarbeitete Strategie legt den Schwerpunkt auf diszipliniertes Kosten- und Liquiditätsmanagement und ermöglicht es uns, Potentiale im wachstumsstarken Blockchain-Bereich und andere Schlüsselbereiche zu realisieren und hierdurch nachhaltiges Wertwachstum für unsere Aktionäre zu schaffen." Ziele für 2025

Im Rahmen des Strategieupdates hat sich Advanced Blockchain AG klare Ziele für 2025 gesetzt. Dazu gehören strategische OTC-Transaktionen im Umfang von bis zu 4 Millionen EUR, ein Budget für neue Investments und Inkubationen in Höhe von bis zu 2 Millionen EUR sowie ein Mindestliquiditätsbestand von 3 Millionen EUR.



Die Advanced Blockchain AG unterstreicht mit ihrer Neuausrichtung ihr Engagement für Innovation, Effizienz und nachhaltiges Wachstum im dynamischen Blockchain-Ökosystem. Mit einer klaren Differenzierung von Mitbewerbern - durch ihre Kombination aus Inkubation, Investition und Monetisierung bestehender Assets - hebt sich das Unternehmen deutlich von anderen Marktteilnehmern ab.





Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .





Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



