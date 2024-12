FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,17 Prozent auf 135,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,06 Prozent.

Das politische Chaos in Frankreich treibt schon seit Tagen die Renditen in Frankreich in die Höhe. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen war angesichts der Unsicherheit zuletzt erstmals über das Niveau von entsprechenden griechischen Papieren gestiegen.

Im Streit um Frankreichs Haushalt setzt die rechtsnationale Marine Le Pen die konservative Regierung von Michel Barnier weiter unter Druck. Die Fraktionsvorsitzende der Partei Rassemblement National droht mit einem Misstrauensvotum, sollten ihre haushaltspolitischen Forderungen für das kommende Jahr nicht erfüllt werden.

Zu denen gehören unter anderem eine Neuberechnung der Renten. Die nächsten Tage könnten für die französische Regierung entscheidend sein./jha/zb