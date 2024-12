Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt alle acht Partien live, fünf davon exklusiv- Michael Leopold und Patrick Helmes am Dienstag sowie Yannick Erkenbrecher am Mittwoch begrüßen die Zuschauer jeweils ab 17:30 Uhr zum DFB-Pokalabend- Die Spitzenspiele Bayern gegen Leverkusen und Leipzig gegen Frankfurt auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 2. Dezember 2024 - 16 Vereine befinden sich noch auf dem "kürzesten Weg zum Titel". Alle verbliebenen Mannschaften trennen nur noch vier Siege davon, am 24. Mai in Berlin den DFB-Pokal in den Himmel zu stemmen. Wie es für die zehn Bundesligisten, fünf Zweitligisten und den einen Drittligisten weitergeht, die noch vom großen Triumph träumen dürfen, erleben Fans bei Sky Sport live. Fest steht bereits jetzt, dass sich zwei der Titelfavoriten verabschieden werden, denn die ersten Vier der aktuellen Bundesliga-Tabelle treffen in zwei direkten Duellen aufeinander.Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch alle acht Begegnungen des Achtelfinals des DFB-Pokals live, fünf davon exklusiv. Alle Partien stehen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.Am Dienstag begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer ab 17:30 Uhr aus er Allianz Arena und führt durch die vier Paarungen des Tages. An seiner Seite wird Patrick Helmes die Partie in München sowie die weiteren Begegnungen des Abends analysieren. Zunächst treffen Drittligist Arminia Bielefeld auf den SC Freiburg und Zweitliga-Schlusslicht Jan Regensburg auf den VfB Stuttgart. Zur späten Anstoßzeit kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem Titelverteidiger Bayer Leverkusen, das Sky Sport auf Sky Sport 6 zusätzlich zur regulären Übertragung auch im "Tactical Feed" anbietet. Parallel dazu empfängt Werder Bremen seinen Ex-Trainer Florian Kohfeldt, der mit dem SV Darmstadt zu Gast ist.Ebenfalls ab 17:30 Uhr begrüßt Moderator Yannick Erkenbrecher am Mittwoch die Zuschauer zur zweiten Hälfte der aktuellen Runde. Das Aufeinandertreffen der Zweitligisten des 1. FC Köln und von Hertha BSC sowie das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim eröffnen den Fußballabend. Im Anschluss erwartet der aktuelle Tabellenvierte der Bundesliga RB Leipzig die zweitplatzierte Eintracht aus Frankfurt zu einer Neuauflage des Finals von 2023. Komplettiert wird das Achtelfinale von der Partie des KSC gegen den FC Augsburg.Die beiden Spitzenspiele der Runde am Dienstagabend in München sowie am Mittwochabend in Leipzig stehen neben der üblichen Live-Übertragung zusätzlich auch auf Sky Sport UHD in UHD/HDR zur Verfügung.Der DFB-Pokal 2024/25 bei Sky SportWie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Viertelfinale im Februar 2025, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt. Zudem ist Sky auch der Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale, das ebenfalls im Februar stattfindet, alle Spiele.Den DFB-Pokal mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen des DFB-Pokals bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Achtelfinale des DFB-Pokals live bei Sky SportDienstag:17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 117:30 Uhr: Arminia Bielefeld - SC Freiburg auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 4)17:30 Uhr: Jahn Regensburg - VfB Stuttgart Sky Sport 320:15 Uhr: Vorberichte und FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD sowie im "Tactical Feed" auf Sky Sport 620:35 Uhr: SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 5)22:45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Mittwoch:17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 117:30 Uhr: VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 4)17:30 Uhr: 1. FC Köln - Hertha BSC auf Sky Sport 320:30 Uhr: Vorberichte und RB Leipzig - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD20:35 Uhr: Karlsruher SC - FC Augsburg auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 5)22:45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1