DJ MÄRKTE ASIEN/Konjunkturdaten sorgen für Kursgewinne an China-Börsen

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Gestützt wurde das Sentiment von positiven Konjunkturdaten aus China. Etwas Rückenwind kam auch von der Wall Street. Hier hatte der Dow-Jones-Index und der marktbreite S&P-500 neue Rekordhochs markiert. Dem gegenüber standen weiter Sorgen vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China unter der Präsidentschaft von Donald Trump.

Am Wochenende hatte der designierte US-Präsident über soziale Medien gedroht, 100 Prozent Zölle auf Waren aus den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zu erheben, sollten diese den US-Dollar durch die Schaffung einer neuen Währung oder Unterstützung einer alternativen Währung untergraben. "Seine Äußerungen sind eine mögliche Vorschau auf die Zoll-Diplomatie unter Trump 2.0, so Michael Wan von der MUFG Bank.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten die chinesischen Aktienmärkte. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent im Plus. Auf dem chinesischen Festland rückte der Schanghai-Composite um 1,1 Prozent vor. Gestützt wurde das Sentiment von neuen Konjunkturdaten aus China. So ist der private Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf 51,5, verglichen mit 50,3 im Oktober gestiegen. Laut Caixin war dies der zweite Monat in Folge, in dem die Wirtschaft expandierte, und das schnellste Wachstumstempo seit Juni.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI), der am Wochenende veröffentlicht wurde, zeigte, dass das verarbeitende Gewerbe in China im November etwas stärker als von Ökonomen erwartet gewachsen ist. Der PMI für das Dienstleistungsgewerbe, der sowohl die Dienstleistungs- als auch die Bautätigkeit umfasst, war indessen rückläufig.

Die Daten vom November deuten auf ein langsameres Wachstum im Baugewerbe hin, das jedoch durch die Stärkung des verarbeitenden Gewerbes mehr als wettgemacht wurde, so Gabriel Ng von Capital Economics. Der Ökonom erwartet, dass die verstärkte fiskalische Unterstützung und die Vorverlagerung von Exporten in die USA das Wachstum in nächster Zeit unterstützen werde.

Die chinesische Regierung hatte in den vergangenen Wochen Stabilisierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaftsentwicklung eingeleitet. Am Markt erwartet man, dass Peking weitere Stützungsmaßnahmen im Dezember ankündigen wird.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 38.513 Punkte, gestützt von Finanzwerten. Marktteilnehmer verwiesen auf Hoffnungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan. Dai-ichi Life Holdings stiegen um 6,3 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 3,7 Prozent.

In Seoul gab der Kospi indessen leicht um 0,1 Prozent nach. Daten vom Wochenende hatten gezeigt, dass die Exporte Südkoreas im November schwächer als erwartet gestiegen sind. Die Daten schürten Sorgen, dass die vom Handel abhängige Volkswirtschaft an Schwung verlieren könnte, zu einem Zeitpunkt, an dem die Unsicherheiten im globalen Handel mit dem Wahlsieg Trumps zugenommen haben, hieß es aus dem Markt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.447,90 +0,1% +11,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.513,02 +0,8% +14,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.454,48 -0,1% -7,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.363,98 +1,1% +13,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.570,90 +0,8% +13,9% 09:00 Taiex (Taiwan) 22.736,93 +2,1% +26,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.751,69 +0,3% +15,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.593,73 -0,0% +9,6% 10:00 BSE (Mumbai) 79.806,05 +0,1% +10,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0512 -0,5% 1,0564 1,0585 -4,8% EUR/JPY 157,74 -0,2% 158,03 158,60 +1,4% EUR/GBP 0,8283 -0,2% 0,8297 0,8308 -4,5% GBP/USD 1,2691 -0,3% 1,2731 1,2740 -0,3% USD/JPY 150,06 +0,3% 149,60 149,83 +6,5% USD/KRW 1.402,52 +0,6% 1.394,47 1.394,59 +8,1% USD/CNY 7,2000 +0,3% 7,1777 7,1715 +1,4% USD/CNH 7,2801 +0,4% 7,2528 7,2356 +2,0% USD/HKD 7,7819 +0,0% 7,7817 7,7835 -0,4% AUD/USD 0,6500 -0,2% 0,6511 0,6520 -4,5% NZD/USD 0,5905 -0,1% 0,5911 0,5921 -6,6% Bitcoin BTC/USD 95.843,50 -1,8% 97.622,20 96.137,90 +120,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,59 68,00 +0,9% +0,59 -1,9% Brent/ICE 72,43 71,84 +0,8% +0,59 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.631,58 2.650,64 -0,7% -19,06 +27,6% Silber (Spot) 30,22 30,63 -1,3% -0,41 +27,1% Platin (Spot) 942,10 948,45 -0,7% -6,35 -5,0% Kupfer-Future 4,05 4,08 -0,7% -0,03 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 02, 2024 02:54 ET (07:54 GMT)

