NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Overweight" belassen. Die Analystin Chiara Battistini gab den Papieren in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die Luxuswarenbranche zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Sie setzt auf das Juweliergeschäft der Schweizer und eine anhaltend starke Dynamik. Insgesamt werde es für die Branche ein weiteres schwieriges Jahr mit einer Jagd auf Wachstum./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 18:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332