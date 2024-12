FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 55 Euro angehoben. Die Ludwigshafener drehten ihren Tanker, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Trotz konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten und wohl einem weiteren Jahr mit insgesamt sehr geringem Wachstum gebe es im speziellen Fall einige Gründe für Optimismus. An erster Stelle nennt die Expertin die neue Strategie, die ein entscheidender Schritt zum Kulturwandel sei./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111