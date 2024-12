Vancouver, BC, Kanada, 29. November 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, seine geschützte Accum-Technologie an Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu lizenzieren, die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate ("ADCs") entwickeln, um deren ADC-Wirksamkeit zu verstärken und eine Verringerung der Dosierung zu ermöglichen.

Defence verfügt über ein innovatives Geschäftsmodell, in dessen Mittelpunkt seine eigens entwickelte Accum-Technologie steht - eine Plattform, die die Verabreichung und Wirksamkeit von Biologika - darunter ADCs, Radiopharmazeutika, Impfstoffe und Proteinwirkstoffe - deutlich verbessert. Die Accum-Technologie optimiert die intrazelluläre Aufnahme von therapeutischen Wirkstoffen durch die Vermeidung eines endosomalen Einschlusses, einer gängigen Einschränkung bei Arzneimittelverabreichungssystemen. Damit werden die Wirksamkeit und Effektivität von Therapien erhöht, insbesondere bei Anwendungen in der Onkologie und Immuntherapie. Durch die Zusammenarbeit mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen positioniert sich Defence als wichtiger Akteur bei der Vergrößerung der therapeutischen Breite bestehender und in der Entwicklung befindlicher Medikamente, wodurch ein klinischer Erfolg schneller erreicht werden kann.

Defence möchte durch die Lizenzierung seiner proprietären Accum-Technologie an Unternehmen, die ADCs, insbesondere zielgerichtete Krebstherapien, entwickeln, Einnahmen generieren. Diese Strategie bringt zwei Vorteile mit sich: Sie ermöglicht es dem Unternehmen, unmittelbare Einnahmequellen zu erschließen und seine Technologie zugleich als Industriestandard im ADC-Entwicklungsprozess zu etablieren. Längerfristiges Wachstum wird durch die Ausweitung der Anwendungen von Accum auf andere therapeutische Bereiche, wie Radiopharmazeutika, Impfstoffe und proteinbasierte Behandlungen, sowie durch die Verfolgung eigener Wirkstoffentwicklungsprogramme erzielt. Dieses ausgewogene Vorgehen gewährleistet ein nachhaltiges Ertragsmodell, das kurzfristige potenzielle Rentabilität mit langfristiger Innovation und Marktexpansion verbindet.

Das Unternehmen möchte ferner mitteilen, dass es im Anschluss an die am 30. Oktober 2024 abgeschlossene erste Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit (die "Einheiten") eine letzte Tranche von 50.000 Einheiten abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 25.000 $ erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von je 1,00 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für die Weiterentwicklung seiner präklinischen und klinischen Programme sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Alle den Einheiten zugrundeliegenden Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Das Unternehmen gibt eine Änderung der Bedingungen von 1.497.780 Class-A-Stammaktienkaufwarrants (der "Warrant") bekannt, die ursprünglich im Rahmen einer am 16. November 2022 abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens begeben wurden. Die Bedingungen der Warrants wurden bereits am 5. April 2024 geändert. Der Ausübungspreis der Warrants wird auf 0,75 $ pro Class-A-Stammaktie verringert:

Anzahl der Warrants : Vorheriger Ausübungspreis der Warrants: Neuer Ausübungspreis der Warrants: 1.497.780 1,75 $ 0,75 $

Alle anderen Bedingungen der Warrants haben nach wie vor Bestand; die Warrants unterliegen den Konditionen, die in den entsprechenden Warrant-Zertifikaten und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange dargelegt sind.

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

