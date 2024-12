Leipzig (ots) -Die Bundesrepublik macht ihrem Ruf als Pendlerland alle Ehre - und zwar nicht nur, wenn es zur Arbeit geht. Um eine erotische Party zu besuchen, nehmen Feierfreudige in Deutschland durchaus auch längere Wege auf sich. Das zeigen die aktuellen Daten im Event-Report 2024 (https://www.joyclub.news/event-report-2024-zur-erotischen-partykultur-in-deutschland/) von JOYclub (www.joyclub.de), mit über sechs Millionen Mitgliedern eine der führenden Online-Communitys für Dating und Sex Education in Deutschland. Analysiert wurden mehr als 30.000 erotische Events mit über zwei Millionen Gästen hinsichtlich regionaler Hotspots und des Pendlerverhaltens auf Länderebene. Die Ergebnisse zeigen, wo es die meisten sexy Binnenpendler gibt und wo es die meisten lustvollen Auspendler hinzieht.Bremen und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen höchste AuspendlerquoteIm heimischen Bundesland feiern oder doch lieber fernab von zuhause? Der auf einer Auswertung von mehr als 30.000 Events mit über zwei Millionen Gästen basierende sexy Pendleratlas eröffnet einen Blick aufs erotische Pendeln in Deutschland.Aufgrund eines eher überschaubaren Partyangebots war bei in Bremen (128 Events) und Mecklenburg-Vorpommern (10) wohnhaften Menschen die Bereitschaft zum lustvollen Auspendeln offenbar gefragt: Haben die 91,1 % auspendelnden Bremer:innen mit Niedersachsen (62,9 %) noch ein Lieblingsziel, zogen von Mecklenburg-Vorpommern mit 93,7 % mehr lustvollen Auspendler:innen los - vor allem nach Hamburg (29,8 %) und Schleswig-Holstein (21,1 %). Damit übersteigt die sexy Auspendlerquote in beiden Ländern bei weitem die der auspendelnden Berufstätigen (Bremen: 14,8 %; Mecklenburg-Vorpommern: 11,7 %).Anders hielten es die Rheinland-Pfälzer:innen: Sie besuchten rege Partys in Baden-Württemberg (28,3 %), Nordrhein-Westfalen (16,6 %) und Hessen (15,8 %). Alle Pendelaktivitäten einbezogen ist die sexy Auspendlerquote mit 68,9 % weit höher als die der Berufsauspendler (19 %). Jede:r dritte Gast (31,1 %) feierte aber auch bei heimischen Veranstaltungen.Die höchste sexy Binnenpendler:innenquote verzeichnet Nordrhein-Westfalen: 91,3 % der dort wohnhaften Gäste haben sich in ihrer Region für eine Party angemeldet. Damit bleiben mehr Menschen fürs Partyvergnügen als für den Beruf (88,6 %) quasi zuhause - die Auswahl ist mit einem Viertel (24,4 % bzw. 7.371 Stück) aller Events aber auch riesig.Neben einem sehr überschaubaren Angebot erachtet Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, für die Pendelei primär zwei Dinge als ursächlich: "Es könnte an spezifischen Angeboten, die Partygänger:innen in der Heimat nicht finden, liegen. Oder aber an dem Wunsch, fernab der Nachbarschaft möglichst anonym und unerkannt feiern zu können."Landkreise Neunkirchen und Aichach-Friedberg sind erotische PartyhotspotsIm bundesweiten Vergleich zeigt sich, dass im Landkreis Neunkirchen (Saarland) das größte Angebot besteht. Die Dichte von Locations, in denen Sexualität offen ausgelebt werden darf oder Teil des Konzeptes ist, ist dort am höchsten. Auf 100.000 Einwohner:innen kommen dort 3,8 Clubs. Ähnlich ist das Bild in den Landkreisen Neumünster (Schleswig-Holstein) und Chemnitz (Sachsen) mit jeweils 3,7 Clubs sowie im thüringischen Saale-Holzland-Kreis (3,6) und dem rheinland-pfälzischen Koblenz (3,5).Hinsichtlich der Besucherzahl stellt sich ein weiterer Hotspot des erotischen Partyvolks heraus: Aichach-Friedberg, ein Landkreis direkt bei Augsburg, mit durchschnittlich 116 Gästen pro 1.000 Einwohner:innen bei einem Event. Nicht ganz so dicht gedrängt geht es im Ennepe-Ruhr-Kreis (95,1), gelegen in Nordrhein-Westfalen, und dem Landkreis Roth (92,5) in Mittelfranken (Bayern) zu.Dass das kreisfreie Berlin (Clubdichte: 0,9; Gästedichte: 6,2), obwohl die Stadt europaweit zu den sexuell aufgeschlossensten Städten gezählt wird, nicht vorn liegt, passt zu den Ergebnissen der Analyse erklärt Langer: "Viele Locations befinden sich abseits der Ballungszentren in eher dünner bewohnten Industriegebieten oder sind im ländlichen Raum angesiedelt - und entsprechend liegen auch die erotischen Hotspots dort."Über JOYclub: JOYclub (www.joyclub.de) ist mit über sechs Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5920938