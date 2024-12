Düsseldorf (ots) -Gesund, schön und schlank - davon träumen die meisten Menschen ihr ganzes Leben. Crash-Diäten und massiver Verzicht sind dazu nicht nötig, weiß Abnehm-, Lifestyle und Verhaltenscoach Thomas Jezyna von BETTERSTRONG aus jahrelanger Erfahrung. Im Gegenteil: Oft führen sie dazu, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert und die Verzweiflung immer größer wird. Wie es seine Klienten schaffen, ohne Restriktionen zur Traumfigur zu gelangen und ihre Lebensqualität damit langfristig zu verbessern, erfahren Sie hier.Übergewicht und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme belasten immer mehr Menschen. Nicht umsonst spricht die Weltgesundheitsbehörde von einer Epidemie: Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) waren im Zeitraum 2019/2020 etwa 46,6 Prozent der Frauen und 60,5 Prozent der Männer in Deutschland übergewichtig, wobei etwa 24 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer als adipös galten. Dementsprechend viele Diät-Angebote und kurzlebige "Ernährungstrends " kursieren auf dem Fitnessmarkt, die ihre Teilnehmer mit falschen Versprechungen zum Scheitern verurteilen. Frustration, Verzweiflung und Sorgen gehören somit für zahlreiche Menschen zum Alltag - ein Zustand, der nicht akzeptabel ist, findet Coach Thomas Jezyna von BETTERSTRONG. "Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das viele Diäten predigen, hat dazu geführt, dass die Menschen in schwerwiegende Abnehmfallen tappen", erklärt er. "So macht etwa Salat allein nicht dünn - denn wer sich zu einseitig ernährt und sich Lebensmittel verbietet, wird zwangsläufig rückfällig."Mit BETTERSTRONG hat Thomas Jezyna einen Anlaufpunkt für Menschen geschaffen, die aus ihrem Teufelskreis der restriktiven Essgewohnheiten und belastendem Übergewicht aussteigen wollen. Sein Motto lautet "Verzicht auf Verzicht" - ein Weg, der bereits zahlreiche Klienten ans Ziel geführt hat. "Bei mir gibt es keine starren Regeln, Ernährungspläne oder anderweitige Dogmen", erklärt Thomas Jezyna. "In meinem Coaching lernen die Menschen, wieder bewusst und achtsam mit ihrer Ernährung umzugehen." Neben der Ernährungsumstellung motiviert der Coach und Autor des Buches "99 vielversprechende Wege, nicht abzunehmen (https://www.better-strong.de/ebook)" seine Klienten, Krafttraining in ihren Alltag zu integrieren. Hierbei geht es nicht darum, Spitzensportler zu werden, sondern darum, durch moderate Progression die eigene Gesundheit maximal zu stärken. Dafür ist der Muskelaufbau unabdingbar: Ein starker Muskelaufbau lässt sich gut mit einem leistungsfähigen Motor vergleichen. Genau wie ein kräftiger Motor einem Auto mehr Power und Effizienz verleiht, macht eine gut entwickelte Muskulatur den menschlichen Körper widerstands- und leistungsfähiger im Alltag. Zudem sorgt sie dafür, dass Kalorien und Nährstoffe effizienter verarbeitet werden - ähnlich wie ein gut abgestimmter Motor den Treibstoff optimal nutzt. Viel wichtiger ist es langfristig, dass eine bewusste Ernährung und der Kraftsport zu einem nachhaltigen Lebensstil werden, der zum Erfolg führt und letztendlich ein Leben lang erhalten bleibt. Wie das seinen Klienten gelingt, verrät der Experte im Folgenden.Tipp 1: Eine bewusste und achtsame Beziehung zur Ernährung aufbauenLebensmittelkompetenz - das Bewusstsein darüber, wie nährstoffreich bestimmte Lebensmittel sind und wie Portionsgrößen richtig kalkuliert werden - ist entscheidend für einen nachhaltigen Gewichtsverlust. Lebensmittel wie Schokolade oder Pizza sind nicht per se schlecht, vielmehr sollten sie in angemessenen Maßen in den Alltag integriert werden. Ernährung ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens, doch nicht jeder beherrscht sie. Möchten wir etwas an unserer Ernährung ändern, müssen wir uns einen neuen Ernährungsstil aneignen - wie eine Sprache, die wir zunächst erlernen müssen. Mithilfe von Tracking-Apps lässt sich leicht ein Überblick über die eigenen Essgewohnheiten gewinnen, um ungesunde Verhaltensweisen - nicht "ungesunde Lebensmittel" - zu identifizieren und zu korrigieren.Tipp 2: Verzicht auf Verzicht - Restriktion ist keine LösungErnährungspläne, die auf Restriktionen basieren, führen in aller Regel nicht zum gewünschten Erfolg, weil sie die menschliche Natur und die kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte des Essens nicht berücksichtigen - denn wer möchte schon für den Rest seines Lebens auf den Restaurantbesuch mit seinen Liebsten und seinem Lieblingsgericht verzichten? Menschen neigen dazu, auf Verbote mit verstärktem Verlangen zu reagieren - wer sich Schokolade verbietet, wird früher oder später wieder sehr viel Schokolade zu sich nehmen, da der Körper und die Psyche diesen Verzicht auszugleichen versuchen. Die Praxis zeigt, dass es diese psychologischen Reaktionen schwer machen, langfristig an restriktiven Diäten festzuhalten. Vielmehr sollte eine bewusste Ernährungsweise dieses Verlangen berücksichtigen und in Maßen integrieren, sodass es beispielsweise erst gar nicht zu einer Heißhungerattacke kommen muss.Tipp 3: Ernährung muss alltagstauglich seinUm einen neuen gesunden Lebensstil nachhaltig zu verfolgen, ist es entscheidend, dass die Ernährung alltagstauglich ist. Nicht umsonst rät Thomas Jezyna von BETTERSTRONG (https://www.better-strong.de/) seinen Klienten, sich die Frage zu stellen, ob sie sich vorstellen können, eine bestimmte Ernährungsweise ihr Leben lang fortzuführen. Lautet die Antwort "nein", ist ein Scheitern vorprogrammiert - zum Beispiel in Form des allseits bekannten Jojo-Effekts. Ein Essen im Restaurant sollte trotz Ernährungsumstellung möglich sein, damit das soziale Leben nicht langfristig unter dem neuen Lebensstil leidet und man keine zu große Sehnsucht nach seinen Lieblingsgerichten entwickelt. Mit dem erlernten Wissen über Lebensmittel und Portionsgrößen kann man selbst auf einer beschränkten Karte etwas Passendes finden. Oft sind die Mitarbeitenden sehr hilfsbereit und lassen Gerichte individuell auf die eigenen Bedürfnisse anpassen."Der Weg zu einem gesunden Lebensstil ist nicht einfach, keine Frage - doch wer sich von den toxischen Einflüssen der hiesigen Diätkultur lossagt, kommt glücklich, ohne Verzicht und vor allem nachhaltig an sein Ziel", fasst Thomas Jezyna zusammen. "Nur durch einen gesunden Umgang mit Lebensmitteln können wir als Individuen in unserer Gemeinschaft langfristig Wohlbefinden und Gesundheit erreichen."Dieser Weg zu einem gesünderen Lebensstil und mehr Selbstbewusstsein beginnt mit dem eigenen Willen, etwas verändern zu wollen. "Die Haltung 'Ich brauche niemanden' oder 'Ich schaffe es alleine' gleicht dem Versuch, sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen", sagt der Coach. Zunächst sei es wichtig, sich der Realität des eigenen Scheiterns zu stellen und dieses zu akzeptieren. "Der nächste Schritt besteht darin, Hilfe anzunehmen und Unterstützung zu suchen, da es bewährte Prinzipien und klare Leitfäden gibt, die bereits vielen Menschen zum Erfolg verholfen haben", so Thomas Jezyna von BETTERSTRONG. Wenden Sie sich an Thomas Jezyna von BETTERSTRONG und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch (https://www.better-strong.de/)!Pressekontakt:BETTERSTRONGVertreten durch: Thomas JezynaE-Mail: info@better-strong.deWebseite: https://www.better-strong.de/Original-Content von: BETTERSTRONG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177314/5921021