Dortmund (ots) -Sora Kim (49) übernimmt ab dem 1. Dezember 2024 die Position der Senior Vice President People & Culture beim IT-Beratungsunternehmen Materna Information & Communications SE. In dieser Funktion wird sie das Executive Management Board der Materna-Gruppe verstärken, das für die strategische Ausrichtung und operative Führung des Unternehmens verantwortlich ist, und berichtet an den CFO Dr. René Rüdinger. Sora Kim war zuletzt Vice President Talent Management & internal Akquisition bei der Deutschen Post DHL Group. Sie übernimmt die Rolle von Martin Brochhaus, der sich nach mehr als sieben Jahren erfolgreicher Arbeit bei Materna in den Ruhestand verabschiedet.In ihrer neuen Rolle wird Sora Kim den Bereich People & Culture leiten und die Themen Learning & Development, Employer Branding, HR-Marketing und Recruiting, HR-Systeme, -Services und -Prozesse sowie das Arbeitsrecht verantworten. Als ausgebildete Juristin und erfahrene HR-Managerin bringt sie über 20 Jahre branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Human Resources und People Management mit. Ihre Karriere ist geprägt von Führungspositionen in verschiedenen Branchen wie Consulting, Automotive, Kundenservice und Logistik, in denen sie strategische Beratung, Transformationsprojekte und HR-Initiativen erfolgreich umgesetzt hat.Die Materna-Gruppe verfolgt mit dem Programm GRIP² bis 2027 ihren ambitionierten Wachstumskurs, der darauf abzielt, bis 2027 einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen und eine marktführende Position im Bereich Künstliche Intelligenz einzunehmen. Als Teil dieser strategischen Ausrichtung wird Sora Kim eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Personalstrategie zukunftsweisend zu gestalten und das Unternehmen und seine Mitarbeitenden optimal auf die Herausforderungen dieser Wachstumsziele vorzubereiten."Wir freuen uns sehr, Sora Kim für die strategische Weiterentwicklung unseres Bereichs People & Culture gewonnen zu haben. Sie bringt nicht nur eine weitreichende Managementerfahrung und eine ausgewiesene HR-Expertise mit, sondern hat auch bewiesen, dass sie Veränderungsprozesse und Kulturentwicklungen erfolgreich begleiten kann. Gleichzeitig möchte ich Martin Brochhaus für seine herausragende Arbeit und seinen langjährigen Einsatz danken, durch die er den HR-Bereich bei Materna entscheidend geprägt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sora Kim", sagt Dr. René Rüdinger, CFO der Materna-Gruppe."Die Materna-Gruppe ist eines der führenden mittelständischen IT-Unternehmen und hat sich als einer der attraktivsten Arbeitgeber etabliert. Die Weiterentwicklung des Bereichs People & Culture und die Umsetzung innovativer Talentstrategien sind entscheidende Schritte, um das Unternehmen und seine Mitarbeitenden zukunftsweisend zu unterstützen. Ich freue mich, diese Aufgaben in meiner neuen Rolle bei Materna aktiv mitgestalten zu können", sagt Sora Kim.Sora Kim wird mit ihrer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der strategischen HR-Ziele der Materna-Gruppe beitragen.Über MaternaDie Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftete im Jahr 2023 mit aktuell weltweit mehr als 4.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 673 Millionen Euro. Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Data & AI besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Cloud Transformation und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Sustainability sowie Resilienz bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.