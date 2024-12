Mainz (ots) -Bitte korrigierten Programmtext beachten!!Montag, 30. Dezember 2024, 2.00 UhrTeen SpiritDie Teenagerin Violet dringt mit einem ungewöhnlichen Mentor bis ins Finale einer bekannten Musik-Castingshow vor. Dort wird sie durch den plötzlichen Ruhm auf die Probe gestellt.Denn als Violet noch vor ihrem bisher größten Auftritt der erste Plattenvertrag winkt, droht sie dafür alles aufs Spiel zu setzen - nicht zuletzt ihre Freundschaften, die sie auf dem Weg ins Finale beflügelt haben.Die Teenagerin Violet (Elle Fanning) lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Marla (Agnieszka Grochowska) in einfachen Verhältnissen auf der Isle of Wight. Zum Missfallen Marlas kellnert und singt Violet regelmäßig im lokalen Pub, wo sie mit dem gutherzigen Stammgast Vlad (Zlatko Buric) so etwas wie einen Fan hat.Als die bekannte Musik-Castingshow "Teen Spirit" eine Audition auf der Insel ankündigt, meldet sich Violet wie viele ihrer Mitschüler an. Sie übersteht die Vorauswahl und wird zu einem Vorsingen vor der Jury eingeladen, benötigt als Minderjährige jedoch eine Begleitperson. Violet bittet Vlad um Hilfe. Der kroatische Ex-Opernsänger sagt unter der Bedingung einer Gewinnbeteiligung zu, ihr Manager und Gesangscoach zu werden.Nachdem Violet auch beim Vorsingen überzeugt, weiht sie gemeinsam mit Vlad ihre Mutter ein. Violets Erfolg spricht sich auch in ihrer Klasse rum, wobei ihr Mitschüler Luke (Archie Madekwe) sie einlädt, seiner Hobbyband als Sängerin beizutreten.Beim Vorentscheid für die Isle of Wight tritt Violet erstmals im Fernsehen auf, belegt aber nur den zweiten Platz. Da jedoch die Gewinnerin wegen Betrug disqualifiziert wird, rückt Violet für das große Finale in London nach.Als ihr am Vorabend ihres großen Auftritts die Labelchefin Jules (Rebecca Hall) und der frühere Gewinner und Popstar Keyan Spears (Ruairi O'Connor) den Kopf mit einem vorzeitigen Plattenvertrag verdrehen, droht Violet den Fokus, als auch ihre wahren Verbündeten aus den Augen zu verlieren.Das Coming-of-Age-Musikdrama "Teen Spirit" stellt das Regiedebüt des bekannten Schauspielers Max Minghella ("The Handmaid's Tale", "The Social Network") dar, dem das Filmemachen als Sohn von Oscarpreisträger Anthony Minghella ("Der talentierte Mr. Ripley", "Der englische Patient") quasi in die Wiege gelegt wurde.Mit der Hauptdarstellerin Elle Fanning ("The Neon Demon", "Maleficent"), sowie den Stars Zlatko Buric ("Triangle of Sadness"), Archie Madekwe ("Gran Turismo") und Rebecca Hall ("Godzilla vs. Kong") in den Nebenrollen, ist der Film prominent besetzt.Fanning stellt in aufwendig inszenierten und live aufgezeichneten Performances die ganze Bandbreite ihres Gesangstalents unter Beweis.Zum Soundtrack von "Teen Spirit" gehört neben Liedern von Weltstars wie Ariana Grande, Katy Perry oder Ellie Goulding auch ein eigener Song von Fanning, der in Zusammenarbeit mit der Sängerin Carly Rae Jepsen ("Call Me Maybe") und dem als enger, kreativer Partner von Taylor Swift bekannten Produzenten und Sänger Jack Antonoff entstanden ist.Free-TV-PremierePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5921107