Mainz (ots) -Thea Dorn lädt am Freitag, 6. Dezember 2024, um 23.30 Uhr im ZDF zum "Literarischen Quartett" ein. Ihre Gäste sind die Schriftstellerin Eva Menasse, die Schriftstellerin und Brandenburgische Verfassungsrichterin Juli Zeh sowie der Autor und Literaturkritiker Ijoma Mangold. Zusammen debattieren sie über drei aktuelle Neuerscheinungen dieses Herbstes - über Zora del Buono, Ulrike Draesner und Joachim Meyerhoff - sowie eine literarische Wiederentdeckung: Tove Ditlevsen. In der ZDFmediathek ist die Sendung am Freitag, 6. Dezember 2024, bereits ab 10.00 Uhr abrufbar.Zora del Buono "Seinetwegen"Im Alter von acht Monaten verliert Zora del Buono ihren Vater bei einem Autounfall. Sechs Jahrzehnte später macht sich die Erzählerin ihres Romans auf die Suche nach dem Verursacher des Unfalls, um ihn mit der Geschichte ihrer Familie zu konfrontieren. Ihre Suche führt sie in abgründige Gegenden, in denen sie Antworten findet, die neue Fragen aufwerfen.Ulrike Draesner "zu lieben"Ulrike Draesner hat vor einigen Jahren ein dreijähriges Mädchen aus Sri Lanka adoptiert. Ihr Buch schildert den Aufbruch ins Ungewisse, den dieser Schritt für Eltern und Kind bedeutet. Und es erzählt von unserer Gesellschaft, die mit neuen Formen des familiären Zusammenlebens noch immer fremdelt.Joachim Meyerhoff "Man kann auch in die Höhe fallen"Nach einem Schlaganfall hofft Joachim Meyerhoff, durch einen Neuanfang in Berlin wieder Fuß zu fassen. Doch die Stadt zerrt an den Nerven, die künstlerische Arbeit als Schriftsteller und Schauspieler fällt immer schwerer. Und so flieht Meyerhoff zu seiner über 80-jährigen Mutter aufs Land.Tove Ditlevsen "Vilhelms Zimmer""Vilhelms Zimmer" ist der letzte, 1975 veröffentlichte Roman der dänischen Autorin. Darin erzählt sie die Geschichte einer toxischen Beziehung. Das Buch ist das Lebenswerk einer Künstlerin von ungeheurer Schaffenskraft und zeugt von den psychischen und physischen Abgründen einer Frau in den 1970er-Jahren, die sich von ihrem narzisstischen und tyrannischen Ehemann befreit und sich auflehnt gegen zugedachte Rollenbilder und den Konformismus ihrer Zeit."Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet. Das nächste "Literarische Quartett" wird am 7. Februar 2025 ausgestrahlt.Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html zur Verfügung stehen.