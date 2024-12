Pattensen (ots) -Der erneute Wahlsieg von Donald Trump hat die Finanzmärkte weltweit in Bewegung versetzt. Während die Wall Street ein Kursfeuerwerk erlebte und der Bitcoin ein Rekordhoch erreichte, stehen Anleger vor der Frage, welche langfristigen Folgen die Rückkehr von Trump ins Weiße Haus mit sich bringt.Klar ist: Schon 2016 kam es mit Trump als Präsidenten zu großen Auswirkungen an den Finanzmärkten - sowohl positive als auch negative. Auch jetzt erwarten Experten, dass seine Entscheidungen die Märkte vor eine vielschichtige Dynamik aus Chancen und Risiken stellen. Welche Branchen profitieren könnten und wie Anleger mit den Entwicklungen umgehen sollten, wird nachfolgend beleuchtet.Gewinnerbranchen: Steuererleichterungen und DeregulierungEin zentrales Merkmal von Trumps Wirtschaftspolitik ist die Förderung unternehmerischer Freiheit durch Steuererleichterungen und den Abbau von Regulierungen. Unternehmen könnten erneut von niedrigeren Steuersätzen profitieren, was die Gewinnmargen steigern und somit die Aktienkurse antreiben könnte. Besonders Banken und Energieunternehmen dürften von einer gelockerten Regulierung profitieren - ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit, als Maßnahmen wie die Lockerung der Dodd-Frank-Gesetzgebung für Banken einen Anstieg in diesem Sektor bewirkten.Auch der Technologiesektor könnte profitieren. Mit einem Fokus auf Innovationen und weniger strengen Datenschutzvorgaben könnte ein wirtschaftsfreundliches Klima geschaffen werden, das Investitionen anzieht. Gleichzeitig wird erwartet, dass Unternehmen, die vorwiegend in den USA produzieren und weniger abhängig von globalen Lieferketten sind, im Vorteil sein könnten. Die Aussicht auf geringere Kosten und erhöhte Gewinne könnte wiederum die Aktienkurse antreiben.Erwartete Investitionswellen in Branchen, die die Infrastruktur vorantreibenAußerdem kündigte Trump an, seinen Fokus auf Infrastrukturinvestitionen zu legen. So betonte er mehrfach, dass die Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur - Straßen, Brücken, Flughäfen und digitale Netze - oberste Priorität hat. Solche Großprojekte könnten eine Investitionswelle in folgenden Bereichen auslösen:- Bauunternehmen: Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit von Infrastrukturprogrammen profitierten, könnten erneut zu den großen Gewinnern zählen.- Rohstoffsektor: Der Bedarf an Baumaterialien wie Stahl, Zement und Beton wird voraussichtlich stark ansteigen, was Rohstoffproduzenten und Zulieferern zugutekommt.- Technologie für smarte Infrastruktur: Unternehmen, die sich auf die Digitalisierung und Automatisierung von Bau- und Infrastrukturprojekten spezialisiert haben, könnten ebenfalls erheblich profitieren.Risiken: Handelskonflikte und ZölleAuf der anderen Seite bleiben potenzielle Unsicherheiten ein zentrales Thema. Trumps protektionistische Haltung, wie sie bereits während seiner ersten Amtszeit zu beobachten war, schürt Bedenken. Erhöhte Zölle oder verschärfte Handelskonflikte könnten vor allem international agierende Unternehmen belasten. Für Unternehmen, die auf den US-Markt fokussiert sind, könnten sich jedoch Chancen ergeben. Die Stärkung der heimischen Wirtschaft durch Handelsbarrieren könnte US-amerikanischen Produzenten zugutekommen, insbesondere in der Landwirtschaft und im produzierenden Gewerbe.Experteneinschätzung: Zwischen Hoffnung und VorsichtTrump bringt folglich einige Chancen für Anleger, doch wer nicht aufmerksam bleibt, kann schnell ins Straucheln geraten. Die Balance zwischen Risiko und Ertrag wird daher entscheidend sein. Anleger sollten dabei gezielt Gewinner- und Verlierersektoren identifizieren. Fallbeispiele aus Trumps erster Amtszeit verdeutlichen diese Dynamik: Während Steuererleichterungen beispielsweise der Automobilindustrie Aufschwung verliehen, führten erhöhte Zölle auf Aluminium und Stahl zu Schwierigkeiten für produzierende Unternehmen. Langfristiger Erfolg erfordert daher eine flexible Strategie, die sowohl kurzfristige Chancen als auch längerfristige Risiken berücksichtigt.Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass Anleger auf Diversifikation setzen sollten, um ihre Portfolios zu stabilisieren. Sektoren, die eng mit Trumps politischen Vorhaben verknüpft sind, bieten zwar Chancen, sollten jedoch stets mit Bedacht in eine Gesamtstrategie eingebettet werden.Über Emilia Bolda:Emilia Bolda ist Unternehmerin und Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei. Sie unterstützt Frauen dabei, die nötigen Kenntnisse über den Börsenhandel zu erwerben und finanziell unabhängig zu werden. In ihrem Online-Coaching vermittelt sie umfassendes Wissen über Einzelaktien, ETFs und andere Finanzinstrumente, sodass ihre Teilnehmerinnen ihre Finanzen eigenständig verwalten können und keine Scheu mehr vor der Börse haben. 