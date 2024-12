Köln (ots) -Der Westen ist in Weihnachtsstimmung: überall locken Weihnachtsmärkte und Weihnachtsdeko - und die WDR Lokalzeit live ist 90 Minuten mittendrin. Am Freitag, 13. Dezember 2024, melden sich die Moderatorinnen Désirée Rösch und Sandra Quellmann von 20.15 bis 21.45 Uhr mit weihnachtlichen Geschichten vom Cranger Weihnachtszauber aus Herne und vom Rathausplatz in Recklinghausen.In Recklinghausen wartet eine ganze besondere Herausforderung, denn hier möchte der WDR gemeinsam mit den Menschen vor Ort einen Weltrekord aufstellen. Auf dem Rathausplatz soll das größte leuchtende Friedenslicht der Welt erstrahlen. Um den neuen Weltrekord aufzustellen, müssen sich mindestens 500 Menschen auf dem Rathausplatz einfinden, in Form einer Kerze aufstellen und verschiedenfarbige LED-Lichter in den Himmel halten. Am Ende muss die Kerze samt Flamme mindestens drei Minuten lang leuchten und darf dabei nicht ihre Form verlieren.Für die genaue Planung des Weltrekordversuchs wurden Form und Maße der Kerze samt Flamme vorher von Wissenschaftlern des Geomonitorings der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum berechnet und auf dem Rathausplatz in Recklinghausen vermessen. Für die offizielle Abnahme des Weltrekords wird Olaf Kuchenbecker, oberster Rekordrichter des Rekord-Instituts für Deutschland, vor Ort sein und den Ablauf des Weltrekords samt Einhaltung der Rekordregeln genau überprüfen.Für Unterhaltung ist auf dem Recklinghäuser Rathausplatz an dem Abend durch ein umfangreiches Bühnenprogramm gesorgt. Unter anderem tritt die Band Pink Panta aus Köln auf, zudem gibt es Ausschnitte des Musicals Amélie, das ab Sommer 2025 in Recklinghausen präsentiert wird. Darüber hinaus lädt das Team Bäumer vom Rudelsingen die Menschen auf dem Platz zum gemeinschaftlichen Weihnachtslieder-Singen ein.Schalte zum "WDR 2 Weihnachtswunder"Die WDR Lokalzeit schaltet auch live zu den letzten Vorbereitungen für das "WDR 2 Weihnachtswunder" nach Paderborn. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug moderieren vom 14. bis 18. Dezember 107 Stunden nonstop live aus dem gläsernen Studio.Die WDR Lokalzeit live Weihnachtssendung "Lichterglanz und Budenzauber - die Weihnachtsmärkte im Westen": Freitag, 13. Dezember, von 20.15 - 21.45 Uhr im WDR Fernsehen und live im Stream auf wdr.de.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5921322