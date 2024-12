Hamburg (ots) -"Caren Miosga" bietet mit zwei zusätzlichen Sendungen im Januar 2025 vertiefende Einblicke und Analysen zur vorgezogenen Bundestagswahl.Aufgrund des großen Interesses an der politischen Gesprächssendung "Caren Miosga" und im Hinblick auf die auf Februar vorgezogenen Bundestagswahlen erhöht der NDR die Anzahl der Sendungen im kommenden Jahr von 30 auf 32. So wird Caren Miosga nach einer kurzen Weihnachtspause bereits am 12. Januar ihren politischen Talk fortsetzen. Die weitere zusätzliche Sendung zeigt das Erste am 19. Januar.Das Format "Caren Miosga" ist im Januar 2024 an den Start gegangen und wird durchschnittlich von 3,2 Millionen Zuschauern gesehen. Das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,3 Prozent. Bei "Caren Miosga" werden aktuelle politische und gesellschaftliche Themen breit und aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, so dass die Zuschauerinnen und Zuschauer tiefere Einblicke in die Hintergründe politischen Handelns und politischer Vorgänge bekommen.Juliane von Schwerin, Programmbereichsleiterin Gesellschaft NDR: "Mit 'Caren Miosga' haben wir auf ein neues und zukunftsweisendes Konzept gesetzt, das sich bewährt. Mehr Tiefgang und Erkenntnis - weniger Streit. Mit zwei zusätzlichen Ausgaben der Sendung reagieren wir auf diese hochpolitischen Zeiten und das gesteigerte Informationsinteresse des Publikums."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5921376