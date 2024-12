NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Gewinne und Bewertungen der zyklischen europäischen Chemieunternehmen blieben niedrig und die Konjunkturaussichten auch angesichts möglicher US-Zölle unter Donald Trump durchwachsen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Entsprechend dürfte die kurzfristige Ergebnisdynamik negativ bleiben. Bei BASF sei er hinsichtlich des operativen Ergebnisses (Ebit) 2025 pessimistischer als der Marktkonsens./glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 01:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111