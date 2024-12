TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat Kreisen zufolge im November 80 Maschinen an seine Kunden ausgeliefert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Airbus muss sich also bis zum Jahresende ins Zeug legen, um wie geplant im Gesamtjahr rund 770 Passagierjets auszuhändigen: Im Dezember müsste der Dax-Konzern noch rund 130 Maschinen an seine Kunden übergeben. Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Airbus-Aktie kletterte auf ein Tageshoch und gewann zuletzt 1,5 Prozent./ngu/jha/