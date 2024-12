Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

02.12.2024 / 14:11 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

Company Name: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Reason for the research: Neunmonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 02.12.2024

Target price: EUR4,20

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 4,20.

Zusammenfassung:

Der Neunmonatsbericht enthielt eine gute operative Leistung, aber auch einige positive Überraschungen. Die Ergebnisse wurden von LFL-Mietwachstum von 3% angeführt, das AT nun in Richtung des oberen Endes der FFO 1-Guidance (EUR290 Mio. bis EUR320 Mio.) bringt. Der Tenor des Managements hat sich seit YE23 deutlich aufgehellt, und zwar dank: (1) einer gestärkten Bilanz, (2) ermutigender Trends in allen Anlageklassen einschließlich der positiven Entwicklung des Hotelportfolios, und (3) weiterer Anzeichen dafür, dass sich der Abwärtszyklus seinem Ende nähert. Der Vermieter hat außerdem eine App auf den Markt gebracht, die sich mit flexiblen Arbeitsplätzen befasst, und stößt mit zwei VC-Partnern in die PropTech-Arena vor, um einen Accelerator zu gründen. AT wird erst im Rahmen der JE24-Berichterstattung einen Ausblick auf 2025 geben, aber die Bausteine für ein gutes Jahr sind vorhanden -vor allem, wenn der Transaktionsmarkt anzieht. Wir stufen die AT1-Aktie weiterhin mit einer Kaufempfehlung ein bei einem Kursziel von EUR4,20 (zuvor: EUR4,00).



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31467.pdf

