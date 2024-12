Der VinFast VF 6 ist ab sofort in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bestellbar. Die Preise in Deutschland starten ab 34.990 Euro. Das kompakte Crossover-SUV ist VinFasts zweiter Aufschlag in Europa - nach dem größeren Elektro-SUV VF 8. Der VF 6 tritt im B-Segment an und wird laut VinFast in zwei Ausstattungslinien angeboten: Eco und Plus. Die günstigere Eco-Linie startet in Deutschland ab 34.990 Euro, die gehobene Plus-Ausstattung ab 38.990 ...

