Emittent / Herausgeber: Metavista3D Inc / Schlagwort(e): Sonstiges

Metavista3D erhält Global Innovation Award



02.12.2024 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dr. Naske (links) erhielt in Korea den KIDS (Korean Information Display Society) Award vom General Chairman der IMID, Mr. Jae Soo Yoo. Der Award wurde von Samsung gesponsert.

2. Dezember 2024, Metavista3D, Inc. (TSXV: DDD / ISIN: CA59142H1073) In der sich rasch entwickelnden Technologielandschaft hat sich Metavista3D mit seinen bahnbrechenden pseudoholografischen 3D-Displaytechnologien als Vorreiter erwiesen. In den letzten zwölf Monaten konnte das Unternehmen seiner wachsenden Liste von Erfolgen mehrere Auszeichnungen hinzufügen - es gewann mehrere "Best in Show"-Innovationspreise für seine Pionierarbeit im Bereich KI-basierter räumlicher Realitätserlebnisse ("spatial reality experiences"). Celebrating Innovation in Technology Die preisgekrönten Displays von Metavista3D erweitern die Grenzen dessen, was in der 3D-Visualisierung möglich ist, und ermöglichen immersive Erlebnisse ohne die umständliche Verwendung von 3D-Brillen. Durch die Integration fortschrittlicher KI in ihre Designs hat Metavista3D die Tiefe und den Realismus der Anzeige digitaler Inhalte deutlich verbessert und neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Jeff Carlson, der Sprecher von Metavista3D, äußerte seine Begeisterung über die Anerkennung: "Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach technologischer Exzellenz und Innovation. Bei Metavista3D streben wir danach, das Benutzererlebnis in der räumlichen Realität ("spatial reality") neu zu definieren und die Art und Weise zu verändern, wie Menschen digitale Medien visualisieren und mit ihnen interagieren." Ein Streben nach Perfektion Diese Auszeichnungen unterstreichen Metavista3Ds Engagement für Forschung und Entwicklung und festigen seine Position an der Spitze der Technologiebranche. Mit Blick auf die Zukunft entwickelt das Unternehmen weiterhin hochmoderne Lösungen, die versprechen, das virtuelle Engagement zu steigern und beispiellose Benutzererlebnisse zu bieten. Die Erfolge von Metavista3D heben nicht nur das Engagement des Unternehmens für Innovation hervor, sondern unterstreichen auch seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der 3D-Technologie. Mit Blick auf die Zukunft bleibt das Unternehmen weiterhin darauf fokussiert, transformative Produkte zu liefern, die das Potenzial der KI nutzen, um nahtlose und ansprechende visuelle Erlebnisse zu schaffen. Weitere Einblicke in die preisgekrönten Technologien von Metavista3D und seine Zukunftsvision finden Sie unter metavista3D.com. Über Metavista3D Metavista3D ist ein preisgekröntes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung pseudoholografischer 3D-Displaytechnologien der nächsten Generation konzentriert. Mit einem starken Engagement für Innovation widmet sich Metavista3D der Entwicklung KI-basierter Displays, die überlegene räumliche Realitätserlebnisse ohne 3D-Brille ermöglichen. Die Aktien von Metavista3D, Inc. werden seit dem 28. Oktober 2024 öffentlich gehandelt und an der kanadischen TSX-Venture-Börse unter dem Tickersymbol DDD sowie in Deutschland an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 112.371.149. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com Kontaktinformationen:

Name: Jeff Carlson (CEO)

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Telefon: +1 647 697 9199



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.