Zürich - Der US-Dollar ist zum Wochenauftakt auf dem Vormarsch. Sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken kann der «Greenback» dank positiv ausgefallenen Konjunkturdaten zulegen. Das Potenzial für Zinssenkungen wird für den Dollar geringer als etwa für den Euro eingeschätzt. Der Dollar ist am Montagnachmittag in Richtung der Marke von 0,89 Franken vorgerückt. Er notiert zu 0,8886 Franken nach Kursen von um die 0,8860 Franken am Mittag. Der Euro ...

