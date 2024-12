München (ots) -Zweites Spiel in der Pro League, erneut kein Erfolgserlebnis für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer: 3:4 gegen gegen den Weltranglisten-Zweiten Belgien, der nach einem Blitzstart zeitweise mit 3:0 führt. DHB-Trainer André Henning diskutierte im Amsterdamer Regen lange auf dem Feld mit seinem Team nach Spielschluss. Spieler wie Hannes Müller räumten "einen enttäuschen Auftritt" ein. Der Coach Henning gab sich dann versöhnlicher: "Ja, das war heute ein sehr schwieriger Start für uns. Wir machen viele Sachen wieder richtig gut, leisten uns aber drei bis vier softe, individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen - und dann steht es plötzlich 0:3." Hintenraus habe "die Mannschaft tollen Kampfgeist bewiesen und war in vielen Phasen wirklich besser."MagentaSport zeigt ab sofort alle Partien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der der Pro League sowie die Hockey-EM in 2025. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM in 2026. Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Montag aus der FIH Pro League. Weiter geht es am Samstag mit dem Rückspiel der deutschen Männer gegen die Niederlande - live ab 14.30 Uhr.Stimmen und Clips: Belgien - Deutschland 4:3Deutschland verteilt Weihnachtsgeschenke an Belgien! In einer fehlerhaften Partie bleibt Deutschland auch im zweiten Spiel der FIH Pro League ohne Sieg. Bereits in der 4. Spielminute brachte Roman Duvekot die Belgier früh in Führung. Belgien dominierte über weite Strecken des Spiels, erarbeitete sich zahlreiche Chancen durch die Mitte und schien nach 16 Minuten bei einer 3:0-Führung uneinholbar. Tom Boon wurde mit einem Hattrick zum Matchwinner. Im letzten Viertel drehte Deutschland jedoch auf, riskierte viel und zeigte offensiv eine starke Leistung. Mit 9 Strafecken erspielte sich das Team zahlreiche Möglichkeiten und glänzte mit 3 Toren durch Zwicker, Sperling und Peillat im letzten Abschnitt. Dennoch reichte es nicht, um die Partie komplett zu drehen. Während Deutschland nach 2 Spielen nur einen Punkt auf dem Konto hat, startet Belgien mit 4 Punkten erfolgreich in die Pro League.Nach 5 aufeinanderfolgenden Strafecken verkürzt Martin Zwicker auf 1:3 - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=THhmTS9lQUNKMURyeEpnRkg0elowYWVya3Z2eDB2OXp2TnpwTFcwYkhQND0=Florian Sperling verkürzt auf 2:4 und erzielt sein 3. Tor im 7. Länderspiel für Deutschland - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y01Ud3EveDhEWm1KTVp1eHNXdzlLSU11NUJiM2FUdGtibUMxOTBadkd0WT0=2 Sekunden vor Schluss erzielt Gonzalo Peillat das 3:4 für Deutschland - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NUNvSkJRY2d3eFVjUmMxam5lSzcrOU1jL2o5dEZOMmVrM29QNzdNV1VOWT0=DHB-Trainer André Henning richtet nach der Partie im Mannschaftskreis deutliche Worte an sein Team - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXJCamtQREIwN3lIMUxKdThINTFleTFnbHVhUGtpZWpsNWwwTTlxNnRxbz0=André Henning, Trainer Deutschland, sieht trotz der Niederlage Positives in seiner Mannschaft: "Ja, das war natürlich heute ein sehr schwieriger Start für uns. Wir machen eigentlich viele Sachen wieder richtig gut, aber leisten uns drei bis vier sehr softe, individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen - und dann steht es plötzlich 0:3. Einem 0:3 gegen Belgien hinterherzulaufen, ist eine extrem schwierige Aufgabe, weil die heute auch sehr gut waren."Danach machen wir es aber wieder sehr gut, schnuppern sogar an einem Unentschieden. Das spricht dafür, dass die Mannschaft einen tollen Kampfgeist bewiesen hat und nicht nur ebenbürtig war, sondern in vielen Phasen auch wirklich besser. Ich glaube, nach so einem Dämpfer am Anfang war das einfach sehr schwierig, aber es ist auch eine wichtige Erfahrung. Es war gut zu sehen, dass wir uns weiterentwickeln und solche Spiele beinahe umbiegen können."Hannes Müller, Spieler Deutschland, ist nach dem Spiel gegen bedient: "Insgesamt war das kein guter Auftritt von uns. In der 1. Halbzeit werden wir phasenweise echt hergespielt, kämpfen uns dann ein bisschen zurück ins Spiel - leider etwas zu spät. Hinten raus geht der Sieg, glaube ich, für Belgien absolut in Ordnung. Wir müssen uns ein paar Dinge anschauen, aber das Positive ist, dass wir hinten raus unsere Qualität zeigen konnten. Trotzdem war es insgesamt ein enttäuschender Auftritt."Hockey live & kostenlos bei MagentaSport:Pro League Männer WettbewerbMontag, 02. DezemberAb 14.30 Uhr: Belgien - DeutschlandSamstag, 07. Dezember 2024Ab 14.30 Uhr: Niederlande - DeutschlandMontag, 09. Dezember 2024Ab 14.30 Uhr: Deutschland - BelgienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5921900