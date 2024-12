Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sagte am Samstag, dass die nächsten Zinserhöhungen "näher rücken, da die Wirtschaftsdaten auf Kurs sind", so Reuters. Zitate "Ich würde gerne sehen, welche Dynamik die Shunto (Frühjahrslohnrunde) im Fiskaljahr 2025 erzeugen wird." "Es gibt immer noch ein großes Fragezeichen hinter den Aussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...