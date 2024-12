Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 02-Dec-2024 / 18:04 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 2 December 2024 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 2 December 2024 Number of ordinary shares purchased: 143,183 Highest price paid per share: 142.50p Lowest price paid per share: 139.50p Volume weighted average price paid per share: 140.9764p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 329,971,547 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (329,971,547) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 140.9764p 143,183

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 839 141.00 08:01:05 00313409624TRLO1 XLON 145 141.00 09:30:14 00313472645TRLO1 XLON 1207 141.50 09:30:15 00313472662TRLO1 XLON 675 141.50 09:30:15 00313472663TRLO1 XLON 727 141.50 09:30:15 00313472664TRLO1 XLON 87 141.50 09:30:15 00313472667TRLO1 XLON 200 141.50 09:49:06 00313485089TRLO1 XLON 400 141.50 09:49:06 00313485090TRLO1 XLON 200 141.50 09:49:25 00313485404TRLO1 XLON 542 141.00 10:05:34 00313491651TRLO1 XLON 565 141.00 10:05:34 00313491652TRLO1 XLON 589 141.00 10:05:34 00313491653TRLO1 XLON 542 141.00 10:05:34 00313491654TRLO1 XLON 419 141.50 10:05:37 00313491657TRLO1 XLON 457 141.50 10:05:37 00313491658TRLO1 XLON 532 141.50 10:05:37 00313491659TRLO1 XLON 3852 141.50 10:05:37 00313491660TRLO1 XLON 128 141.50 10:05:38 00313491661TRLO1 XLON 836 142.00 11:15:12 00313493724TRLO1 XLON 378 142.00 11:15:12 00313493725TRLO1 XLON 453 142.00 11:15:12 00313493726TRLO1 XLON 2 142.50 11:15:24 00313493730TRLO1 XLON 849 142.50 11:37:34 00313494151TRLO1 XLON 734 142.50 11:37:35 00313494152TRLO1 XLON 734 142.50 11:37:35 00313494153TRLO1 XLON 734 142.50 11:37:35 00313494154TRLO1 XLON 366 142.50 11:37:35 00313494155TRLO1 XLON 275 142.50 11:37:47 00313494157TRLO1 XLON 579 142.50 11:37:47 00313494158TRLO1 XLON 124 142.50 11:38:29 00313494177TRLO1 XLON 852 142.00 11:58:34 00313494567TRLO1 XLON 3055 142.00 11:59:55 00313494603TRLO1 XLON 17250 142.00 11:59:55 00313494604TRLO1 XLON 244 141.50 11:59:55 00313494606TRLO1 XLON 583 141.50 11:59:55 00313494607TRLO1 XLON 827 141.50 11:59:55 00313494608TRLO1 XLON 1663 141.00 11:59:57 00313494609TRLO1 XLON 797 141.00 12:02:06 00313494650TRLO1 XLON 797 141.00 12:02:06 00313494651TRLO1 XLON 796 141.00 12:02:06 00313494652TRLO1 XLON 922 141.00 12:06:32 00313494847TRLO1 XLON 660 141.00 12:06:32 00313494848TRLO1 XLON 841 141.00 12:18:34 00313495296TRLO1 XLON 824 140.50 12:23:21 00313495382TRLO1 XLON 828 140.00 12:30:43 00313495562TRLO1 XLON 828 140.00 12:30:43 00313495563TRLO1 XLON 828 140.00 12:30:43 00313495564TRLO1 XLON 827 140.00 12:30:43 00313495565TRLO1 XLON 87 140.00 12:40:25 00313495790TRLO1 XLON 750 140.00 12:40:25 00313495791TRLO1 XLON 28 140.00 12:40:25 00313495792TRLO1 XLON 866 140.00 12:41:49 00313495802TRLO1 XLON 860 140.00 13:05:34 00313496722TRLO1 XLON 798 140.00 13:35:05 00313497733TRLO1 XLON 622 140.00 13:40:13 00313497895TRLO1 XLON 85 140.00 13:50:13 00313498229TRLO1 XLON 959 140.00 13:50:13 00313498230TRLO1 XLON 622 140.00 13:50:13 00313498231TRLO1 XLON 1318 140.00 13:51:27 00313498323TRLO1 XLON 329 140.00 13:52:00 00313498333TRLO1 XLON 1274 140.00 13:52:00 00313498334TRLO1 XLON 44 140.00 13:52:00 00313498335TRLO1 XLON 262 140.00 13:52:00 00313498336TRLO1 XLON 679 140.00 13:56:02 00313498424TRLO1 XLON 616 140.00 13:56:02 00313498425TRLO1 XLON 46 140.00 14:01:46 00313498599TRLO1 XLON 306 140.00 14:01:46 00313498600TRLO1 XLON 380 140.00 14:01:46 00313498601TRLO1 XLON 168 140.00 14:16:06 00313499092TRLO1 XLON 522 140.50 14:16:06 00313499093TRLO1 XLON

454 140.50 14:16:06 00313499094TRLO1 XLON 1258 140.50 14:16:06 00313499095TRLO1 XLON 1553 140.50 14:16:06 00313499096TRLO1 XLON 1453 140.50 14:16:06 00313499097TRLO1 XLON 128 140.50 14:16:06 00313499098TRLO1 XLON 399 140.50 14:16:06 00313499099TRLO1 XLON 643 140.50 14:16:06 00313499100TRLO1 XLON 3204 141.00 14:18:39 00313499191TRLO1 XLON 6640 141.00 14:18:39 00313499192TRLO1 XLON 97 140.50 14:18:39 00313499193TRLO1 XLON 3187 141.00 14:48:39 00313500251TRLO1 XLON 11955 141.00 14:48:39 00313500252TRLO1 XLON 155 141.00 14:50:50 00313500342TRLO1 XLON 2586 141.00 14:53:13 00313500440TRLO1 XLON 804 141.00 14:54:13 00313500468TRLO1 XLON 801 141.00 14:55:12 00313500508TRLO1 XLON 799 141.00 14:56:10 00313500558TRLO1 XLON 802 141.00 14:57:22 00313500610TRLO1 XLON 163 141.00 14:58:33 00313500692TRLO1 XLON 630 141.00 14:58:33 00313500693TRLO1 XLON 793 141.00 14:59:44 00313500725TRLO1 XLON 794 141.00 15:00:55 00313500776TRLO1 XLON 795 141.00 15:02:06 00313500822TRLO1 XLON 23 141.00 15:03:17 00313500875TRLO1 XLON 773 141.00 15:03:17 00313500876TRLO1 XLON 799 141.00 15:04:24 00313500960TRLO1 XLON 797 141.00 15:05:31 00313501034TRLO1 XLON 799 141.00 15:06:38 00313501075TRLO1 XLON 766 141.00 15:07:45 00313501125TRLO1 XLON 33 141.00 15:07:45 00313501126TRLO1 XLON 800 141.00 15:08:52 00313501153TRLO1 XLON 730 141.00 15:09:51 00313501208TRLO1 XLON 76 141.00 15:09:51 00313501209TRLO1 XLON 502 141.00 15:10:46 00313501230TRLO1 XLON 304 141.00 15:10:46 00313501231TRLO1 XLON 793 141.00 15:11:40 00313501251TRLO1 XLON 545 141.00 15:12:34 00313501272TRLO1 XLON 249 141.00 15:12:34 00313501273TRLO1 XLON 793 141.00 15:13:28 00313501289TRLO1 XLON 802 141.00 15:14:25 00313501314TRLO1 XLON 363 141.00 15:15:35 00313501350TRLO1 XLON 433 141.00 15:15:35 00313501351TRLO1 XLON 799 141.00 15:16:45 00313501372TRLO1 XLON 799 141.00 15:17:55 00313501396TRLO1 XLON 898 141.00 15:19:00 00313501410TRLO1 XLON 801 141.00 15:21:23 00313501487TRLO1 XLON 180 141.00 15:22:33 00313501533TRLO1 XLON 121 141.00 15:22:33 00313501534TRLO1 XLON 134 141.00 15:22:33 00313501535TRLO1 XLON 364 141.00 15:22:33 00313501536TRLO1 XLON 797 141.00 15:23:46 00313501617TRLO1 XLON 900 141.00 15:25:00 00313501656TRLO1 XLON 802 141.00 15:28:30 00313501798TRLO1 XLON 802 141.00 15:29:48 00313501837TRLO1 XLON 51 141.00 15:31:05 00313501883TRLO1 XLON 741 141.00 15:31:05 00313501884TRLO1 XLON 780 141.00 15:32:24 00313501949TRLO1 XLON 13 141.00 15:32:24 00313501950TRLO1 XLON 697 141.00 15:33:58 00313502014TRLO1 XLON 96 141.00 15:33:58 00313502015TRLO1 XLON 792 141.00 15:35:32 00313502053TRLO1 XLON 792 141.00 15:37:06 00313502095TRLO1 XLON 794 141.00 15:38:40 00313502139TRLO1 XLON 784 141.00 15:40:14 00313502176TRLO1 XLON 10 141.00 15:40:14 00313502177TRLO1 XLON 787 141.00 15:41:48 00313502228TRLO1 XLON 8 141.00 15:41:48 00313502229TRLO1 XLON 541 141.00 15:43:27 00313502264TRLO1 XLON 254 141.00 15:43:27 00313502265TRLO1 XLON 792 140.50 15:43:28 00313502266TRLO1 XLON 828 140.50 15:43:28 00313502267TRLO1 XLON 829 140.00 15:43:29 00313502269TRLO1 XLON 829 140.00 15:43:29 00313502270TRLO1 XLON 125 139.50 15:43:32 00313502271TRLO1 XLON 721 139.50 15:43:32 00313502272TRLO1 XLON 468 139.50 15:45:00 00313502339TRLO1 XLON 378 139.50 15:45:00 00313502340TRLO1 XLON 837 139.50 16:00:04 00313502843TRLO1 XLON 837 139.50 16:00:04 00313502844TRLO1 XLON 1699 139.50 16:00:04 00313502845TRLO1 XLON 619 139.50 16:00:04 00313502846TRLO1 XLON 1235 139.50 16:00:06 00313502847TRLO1 XLON 200 139.50 16:01:31 00313502977TRLO1 XLON 594 139.50 16:01:31 00313502978TRLO1 XLON 796 139.50 16:02:58 00313503095TRLO1 XLON 309 139.50 16:04:25 00313503161TRLO1 XLON 487 139.50 16:04:25 00313503162TRLO1 XLON 797 139.50 16:05:52 00313503266TRLO1 XLON 545 139.50 16:07:19 00313503491TRLO1 XLON

1035 139.50 16:07:19 00313503492TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com Angeli Everitt

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

