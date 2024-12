In Woche 47 verzeichneten die Avocado-Lieferungen in wichtigen Märkten einen deutlichen Anstieg. In den USA kamen 1.373 Container an, ein Anstieg von 7 % gegenüber der Vorwoche und 20 % gegenüber 2023, hauptsächlich aus Mexiko. Bildquelle: Pixabay In Europa wurden 776 Container geliefert, 24 % mehr als in Woche 46, wobei Chile (38 %) und Kolumbien (22 %) die Lieferungen...

