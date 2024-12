NEW YORK (dpa-AFX) - Die Unterstützung für den wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump zahlt sich für den Milliardär Elon Musk aus: Seine Raumfahrtfirma SpaceX soll in einer weiteren Finanzierungsrunde offenbar mit 350 Milliarden US-Dollar (rund 333 Mrd Euro) bewertet werden. Das Unternehmen sei in Gesprächen über den Verkauf von Anteilen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das wäre ein erhebliches Plus im Vergleich zum November, als das Unternehmen Medienberichten zufolge mit 255 Milliarden Dollar bewertet wurde. Das Unternehmen hat sich nicht zu den Informationen geäußert.

SpaceX wurde von Musk gegründet. Der Milliardär leitet den Raumfahrtkonzern - ebenso wie den Elektroautobauer Tesla . Ihm gehört zudem der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Musk hält auch Anteile an SpaceX.

Seit der US-Präsidentschaftswahl hat Musks Imperium enorm an Wert gewonnen. Die Aktien von Tesla sind seit Anfang November um mehr als 40 Prozent gestiegen, während Musks eigenes Vermögen laut Bloomberg auf etwa 353 Milliarden Dollar geklettert ist./mne/tav/jha/