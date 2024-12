DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Nasdaq nach oben - Tokio und Seoul sehr fest

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag mit zum Teil kräftigen Kursgewinnen geschlossen. Rückenwind kam von der Wall Street, wo die technologielastige Nasdaq deutlich zugelegt und ein Rekordhoch markiert hat.

An der Börse in Tokio wurde der Nikkei-Index von Technologiewerten um 1,9 Prozent nach oben gezogen. So stiegen Tokyo Electron um 4,3 Prozent, Advantest um 3,9 Prozent und Softbank um 2,7 Prozent. Auch an der Börse in Südkorea ging es kräftig nach oben. Der Kospi stieg ebenfalls um 1,9 Prozent. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix gewann 3,8 Prozent. Die Titel des Batterie-Herstellers für Elektrofahrzeuge LG Energy Solution gewannen 1,4 Prozent. General Motors zieht sich aus einem fast fertig gestellten Werk für Elektrofahrzeugbatterien in Michigan zurück und verkauft ihren Anteil an LG Energy Solution.

Konjunkturseitig war die Gesamtinflation in Südkorea im November schwächer als erwartet und blieb unter dem jährlichen Ziel der Zentralbank von 2 Prozent. Eine Abkehr der lockeren Geldpolitik des Landes ist gleichwohl nicht in Sicht.

Die chinesischen Börsen hinkten indessen etwas hinterher. In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,7 Prozent, auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 0,4 Prozent im Plus. Hier trübten neue US-Exportbeschränkungen für Halbleitertechnologie das Sentiment. Die jüngsten Beschränkungen betreffen die Lieferung von Speicherchips mit hoher Bandbreite und von Anlagen zur Chipherstellung. Das US-Handelsministerium gab außerdem bekannt, dass es 140 chinesische Unternehmen und andere Einrichtungen auf seine schwarze Liste gesetzt hat, wie das Wall Street Journal berichtete.

Die People's Bank of China hat indessen angekündigt, die Finanzierungskosten für Unternehmen und Haushalte im nächsten Jahr weiter zu senken, um die Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Am Markt erwartet man, dass die chinesische Regierung weitere Stützungsmaßnahmen im Dezember ankündigen wird.

An der Börse in Sydney rückte der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent vor. Markteilnehmer verwiesen auch hier auf die Unterstützung aus dem US-Handel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.495,20 +0,6% +11,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.248,86 +1,9% +15,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.500,10 +1,9% -5,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.378,81 +0,4% +13,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.687,12 +0,7% +14,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.027,46 +1,3% +28,4% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.793,77 +1,1% +15,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.602,59 +0,4% +9,7% 10:00 BSE (Mumbai) 80.772,63 +0,6% +11,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:54 % YTD EUR/USD 1,0507 +0,1% 1,0497 1,0507 -4,9% EUR/JPY 157,55 +0,4% 156,99 157,76 +1,3% EUR/GBP 0,8294 -0,0% 0,8295 0,8284 -4,4% GBP/USD 1,2667 +0,1% 1,2654 1,2685 -0,5% USD/JPY 149,95 +0,3% 149,55 150,16 +6,4% USD/KRW 1.400,63 -0,4% 1.406,11 1.403,37 +7,9% USD/CNY 7,2053 +0,0% 7,2032 7,2004 +1,5% USD/CNH 7,2907 +0,1% 7,2854 7,2817 +2,0% USD/HKD 7,7829 +0,0% 7,7815 7,7817 -0,3% AUD/USD 0,6482 +0,1% 0,6475 0,6498 -4,8% NZD/USD 0,5886 +0,0% 0,5884 0,5903 -6,9% Bitcoin BTC/USD 95.490,70 +0,1% 95.426,30 96.057,30 +119,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,33 68,10 +0,3% +0,23 -2,3% Brent/ICE 72,12 71,83 +0,4% +0,29 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.645,36 2.636,52 +0,3% +8,84 +28,3% Silber (Spot) 30,95 30,51 +1,5% +0,44 +30,2% Platin (Spot) 954,90 947,50 +0,8% +7,40 -3,7% Kupfer-Future 4,08 4,08 +0,1% +0,00 +3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 03, 2024

