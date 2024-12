St. Andrä Wördern (ots) -Die Einspeisevergütung für Solarstrom sinkt stetig. Hausbesitzer, die in eine Photovoltaikanlage investiert haben, sehen ihre Einnahmen immer weiter schrumpfen. Im Jahr 2025 sollen bei negativen Strompreisen gar keine Vergütungen mehr gezahlt werden. Das trifft vor allem kleinere PV-Anlagen hart. Was bedeutet das für die Zukunft? Lohnt sich der Solarstrom dann noch oder steht der Boom vor dem Aus?Die Änderungen ab 2025 stellen eine Herausforderung dar, aber der Eigenverbrauch von Solarstrom wird dadurch noch attraktiver. Der Fokus bei PV-Anlagenbesitzern muss sich künftig stärker auf den Eigenverbrauch und Speichermöglichkeiten richten, um von der eigenen Anlage langfristig zu profitieren. Was 2025 auf Eigentümer einer Photovoltaikanlage zukommt, verrät Ihnen dieser Beitrag.Die Gründung einer Energiegemeinschaft als Schlüssel zur UnabhängigkeitDie Schaffung einer Energiegemeinschaft stellt eine neue Perspektive dar, eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung zu realisieren. Denn eine Energiegemeinschaft ermöglicht es auch Wohnungsbewohnern oder Hauseigentümern, mit ungeeigneten Dachflächen von kostengünstigem Ökostrom zu profitieren. Gleichzeitig ergibt sich für Besitzer von PV-Anlagen die Chance, ihren überschüssigen Solarstrom in die Gemeinschaft einzuspeisen und dadurch zusätzliche Einnahmen zu generieren. So entsteht ein erster Weg zur autarken Energieversorgung.Batteriespeicher: Zusätzlicher Schutz gegen steigende Netzpreise und BlackoutsZudem stellt ein Batteriespeicher eine wertvolle Ergänzung zur PV-Anlage dar. Durch die Integration eines Speichers kann der selbst erzeugte Solarstrom gespeichert und flexibel genutzt werden, wenn die Sonnenenergie einmal nicht ausreicht. Dieser Vorteil gewinnt vor dem Hintergrund steigender Netzkosten an Bedeutung, da sich durch den Eigenverbrauch gespeicherter Energie die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz verringert. Ein Batteriespeicher kann den Eigenbedarf an Strom eines Haushalts bis zu 80 Prozent decken und wirkt so nicht nur als Kostensenkungsmaßnahme, sondern auch als Vorsorge vor möglichen Blackouts.Zusätzlich könnte ein Wasserstoffspeicher eine umfassende Absicherung der Energieversorgung über die Wintermonate hinweg bieten. Da in den sonnenarmen Jahreszeiten der Solarstrom begrenzt ist, eignen sich Wasserstoffspeicher als Lösung für die saisonale Speicherung und tragen dazu bei, die Versorgungssicherheit zu erhöhen.Sinnvolle Nutzung des überschüssigen Stroms: Kryptowährungen und Smart-Home-LösungenEine weitere Möglichkeit, den überschüssigen Solarstrom sinnvoll zu verwenden, besteht im Betrieb eines Bitcoin-Miners oder einer ähnlichen Anlage zur Gewinnung von Kryptowährungen. Da Kryptowährungen eine hohe Stromkapazität benötigen, lässt sich der vorhandene Überschuss auf diese Weise gewinnbringend einsetzen.Für diejenigen, die nach einer energieeffizienten Alternative suchen, stellt eine Smart-Home-Lösung eine interessante Option dar. Durch intelligente Steuerungstechnologien kann überschüssiger Solarstrom gezielt genutzt werden, um energieintensive Haushaltsgeräte wie Wärmepumpen, Geschirrspüler oder Waschmaschinen genau dann zu betreiben, wenn ausreichend Solarstrom vorhanden ist. So wird eine hohe Eigenverbrauchsquote sichergestellt und der Betrieb der PV-Anlage optimiert.Die PV-Anlage optimal dimensionieren und das Potenzial von Elektrofahrzeugen ausschöpfenEine überdimensionierte Anlage kann unnötig hohe Kosten verursachen und die Effizienz reduzieren. Daher ist es ratsam, die Anlage so zu planen, dass der Großteil des erzeugten Stroms optimal genutzt wird. Die Anpassung an den Eigenverbrauch ist hierbei zentral, damit unnötiger Überschuss vermieden und der Eigenverbrauchsanteil maximiert wird. Die richtige Größe ist entscheidend für die sinnvolle Nutzung sowohl wirtschaftlicher als auch ökologischer Vorteile.In Zukunft wird es durch gesetzliche Anpassungen auch möglich sein, das Auto bidirektional zu laden und damit als Stromspeicher zu nutzen. Dies könnte insbesondere in Zeiten von Netzengpässen oder in Regionen mit schwankendem Netzstrom von Vorteil sein und zur Stabilisierung der Netzversorgung beitragen. Auch wenn diese Technologie derzeit noch nicht zugelassen ist, eröffnet sie langfristig Potenziale für eine flexiblere und nachhaltigere Energieversorgung.