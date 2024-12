Die von der Trump-Euphorie getragene Rekordjagd des Bitcoin kam ins Stocken, nachdem die Kryptowährung am 22. November an der Marke von 100.000 US-Dollar gescheitert war. Seitdem bewegt sich der Preis in einer Spanne zwischen 98.500 und 91.000 US-Dollar, ohne sich für eine Richtung zu entscheiden. Einem Bericht von Bloomberg zufolge beginnen die Bitcoin-Bullen zu zweifeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...